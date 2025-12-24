Ranbir Kapoor की एनिमल का जलवा, दो साल अब अब इस देश में होगी रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संदीप रेड्डी वांगा की पॉपुलर फिल्म 'एनिमल'में रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म ने भारत में तो कमाल किया ही है वहीं अब लग रहा है कि इसका फीवर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस फिल्म के दोबारा से रिलीज होने की बात आ रही है।

निर्माताओं ने बुधवार को घोषणा की कि यह फिल्म अगले साल 13 फरवरी को जापान में रिलीज होगी। फिल्म निर्माता भद्रकाली पिक्चर्स ने अपने X टाइमलाइन पर लिखा, "Kono otoko wa Darenimo Tomerarenai. सबसे चर्चित, चर्चित और अविस्मरणीय सिनेमाई अनुभव जापान में आ रहा है। 'एनिमल' 13 फरवरी, 2026 को जापानी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। #Animal #AnimalinJapan #AnimalTheFilm. Japan Distribution @GEEKPICTURESinc @geekpictures_d @geekpictures_IN @Arjunarcv @mokshamodgill."

गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में बॉलीवुड सुपरस्टार अनिल कपूर और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म की दूसरी सालगिरह मनाई थी।

この男は誰にも止められない。🔥

Kono otoko wa Darenimo Tomerarenai🔥



The most talked-about, debated, and unforgettable cinematic experience is coming to Japan.🪓



फिल्म ने पूरे किए दो साल

फिल्म के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने दो साल पूरे होने पर रणबीर कपूर की दमदार तस्वीर शेयर करते हुए कहा,'एनिमल को दो साल।'वहीं अनिल कपूर ने फिल्म के कई वीडियो और साथ ही फिल्म के पर्दे के पीछे की कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं। इसके कुछ सीन्स में निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा एक्टर को शॉट समझाते नजर आ रहे हैं।

'एनिमल'में रणबीर कपूर आक्रामक और एक्शन से भरपूर किरदार में नजर आए। संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 1 दिसंबर, 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म साल की सबसे बड़ी कॉमर्शियल सक्सेस फिल्मों में से एक थी। फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी और बॉबी देओल सहित कई जाने-माने कलाकार थे।