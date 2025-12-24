Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ranbir Kapoor की एनिमल का जलवा, दो साल अब अब इस देश में होगी रिलीज

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:14 PM (IST)

    रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल अभिनीत सफल फिल्म 'एनिमल' अब जापान में रिलीज होने जा रही है। भारत में बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल कर ...और पढ़ें

    Hero Image

    रणबीर कपूर और तृप्ति डिमरी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संदीप रेड्डी वांगा की पॉपुलर फिल्म 'एनिमल'में रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म ने भारत में तो कमाल किया ही है वहीं अब लग रहा है कि इसका फीवर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस फिल्म के दोबारा से रिलीज होने की बात आ रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब कहां रिलीज होगी फिल्म?

    निर्माताओं ने बुधवार को घोषणा की कि यह फिल्म अगले साल 13 फरवरी को जापान में रिलीज होगी। फिल्म निर्माता भद्रकाली पिक्चर्स ने अपने X टाइमलाइन पर लिखा, "Kono otoko wa Darenimo Tomerarenai. सबसे चर्चित, चर्चित और अविस्मरणीय सिनेमाई अनुभव जापान में आ रहा है। 'एनिमल' 13 फरवरी, 2026 को जापानी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। #Animal #AnimalinJapan #AnimalTheFilm. Japan Distribution @GEEKPICTURESinc @geekpictures_d @geekpictures_IN @Arjunarcv @mokshamodgill."

    यह भी पढ़ें- इस फिल्म का किसिंग सीन देख Animal के लिए राजी हुए थे रणबीर कपूर, झट से कर दी थी हां?

    गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में बॉलीवुड सुपरस्टार अनिल कपूर और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म की दूसरी सालगिरह मनाई थी।

    फिल्म ने पूरे किए दो साल

    फिल्म के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने दो साल पूरे होने पर रणबीर कपूर की दमदार तस्वीर शेयर करते हुए कहा,'एनिमल को दो साल।'वहीं अनिल कपूर ने फिल्म के कई वीडियो और साथ ही फिल्म के पर्दे के पीछे की कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं। इसके कुछ सीन्स में निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा एक्टर को शॉट समझाते नजर आ रहे हैं।

    'एनिमल'में रणबीर कपूर आक्रामक और एक्शन से भरपूर किरदार में नजर आए। संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 1 दिसंबर, 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म साल की सबसे बड़ी कॉमर्शियल सक्सेस फिल्मों में से एक थी। फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी और बॉबी देओल सहित कई जाने-माने कलाकार थे।

    यह भी पढ़ें- अटपटे लिरिक्स...फिर भी गाने सुपरहिट, FA9LA से लेकर कोलावेरी डी तक, किशोर कुमार का गीत भी शामिल