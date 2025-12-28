Dhurandhar ने चुन-चुनकर इन फिल्मों का किया खात्मा, Worldwide Collection में शनिवार को हुआ बड़ा धमाका

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता के 6 साल बाद आदित्य धर ने ऐसी वापसी की है कि इस वक्त फिल्मी गलियारों में सिर्फ उनके और उनकी फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) की ही चर्चा हो रही है। फिल्म की सफलता हर दिन नया इतिहास रच रही है। भारत के अलावा विदेशी बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर जमकर नोट छाप रही है।

आदित्य धर की धुरंधर इस साल की टॉप रेटेड एक्शन थ्रिलर में से एक बन गई है। 8.6 IMDb रेटिंग पाने वाली फिल्म की क्रिटिक्स और दर्शकों की तरफ से खूब सराहना मिल रही है। इसने पहले दिन भले ही 28 करोड़ से ओपनिंग की हो, लेकिन हर दिन कमाई बढ़ी है। आज चौथे हफ्ते में भी फिल्म 20 करोड़ से ऊपर ही कमाई कर रही है।

बॉक्स ऑफिस पर छाया धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर को 23 दिन हो गए हैं और इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान (Jawan) का रिकॉर्ड दिया है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, धुरंधर भारत में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। खैर, वर्ल्डवाइड कलेक्शन में भी इसने लंबी उछाल मारी है।

धुरंधर की कितनी हुई वर्ल्डवाइड कमाई? 22 दिन तक धुरंधर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1027 करोड़ रुपये के आसपास था। शुरुआती आंकड़ों की मानें तो 23वें दिन कमाई 20 करोड़ रुपये के लगभग रही और विदेशी बाजार में भी शनिवार को यह 5 करोड़ के आसपास कमा सकती है। इस लिहाज से वर्ल्डवाइड कलेक्शन 23वें दिन तक 1050 करोड़ के ऊपर पहुंच सकता है। अगर आधिकारिक आंकड़े 1050 करोड़ रुपये से ऊपर रहे तो यह शाह रुख की पठान का रिकॉर्ड तोड़ देगी, जिसने वर्ल्डवाइड 1050.3 करोड़ रुपये कमाए थे।