'धुरंधर ने एक चपेड़ मारी है', रणवीर सिंह की फिल्म को प्रोपगेंडा बताने पर अनुपम खेर ने कहा- 'हमें छोटा महसूस...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर (Dhurandhar) इस वक्त हर ओर छाया हुआ है। फिल्म की सफलता के बीच कुछ लोग इसे प्रोपगेंडा भी बता रहे हैं। खाड़ी देशों में बैन हुई धुरंधर को हाल ही में ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) ने प्रोपगेंडा बताया था। अब अनुपम खेर ने एक वीडियो जारी करते हुए न केवल फिल्म की सफलता पर हैरानगी जताई है, बल्कि प्रोपेगेंडा बुलाने पर भी अपना रिएक्शन किया है।

5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर का निर्देशन आदित्य धर ने किया है। यह फिल्म अब 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। फिल्म की सफलता के बीच कई लोग इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। अब अनुपम खेर ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, चलिए आपको इस बारे में बताते हैं।

धुरंधर की सफलता पर बोले अनुपम खेर अनुपम खेर भले ही धुरंधर का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वह इस फिल्म की कामयाबी से बहुत खुश हैं। उन्होंने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "धुरंधर की कामयाबी की खुशी एक बेबाक तरीके से जाहिर करने का बहुत दिल किया। तो ये वीडियो बनाया। हालांकि मेरा इस फिल्म से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं। पर क्यों धुरंधर एक बहुत जरूरी फिल्म और जज्बा है। कैसे इस फिल्म ने मुझे प्रेरित किया है और अच्छा काम करने के लिए। आदित्य धर और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। महादेव आपको बुरी नजर से हमेशा बचाए।"