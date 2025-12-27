Dhurandhar की दो हसीनाओं के बीच ट्रोलर्स की जंग, 'शरारत' में आयशा खान को बेहतर बताने पर भड़कीं क्रिस्टल डिसूजा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर कमाई, प्लॉट और आदित्य धर के निर्देशन के साथ-साथ गानों की भी खूब चर्चा हो रही है, खासकर आइटम सॉन्ग शरारत (Shararat Song) की। इस गाने में तमन्ना भाटिया या मलाइका अरोड़ा की बजाय टीवी एक्ट्रेसेस क्रिस्टल डिसूजा (Krystle Dsouza) और आयशा खान (Ayesha Khan) नजर आई थीं।

शरारत गाने में क्रिस्टल और आयशा के आइटम नंबर ने तहलका मचा दिया। दोनों के डांस मूव्स की भी खूब तारीफ हुई। मगर सोशल मीडिया पर दोनों के फैंस आपस में भिड़ गए। कुछ लोगों ने क्रिस्टल की तुलना आयशा से की और आयशा को उनसे बेहतर बताया। अब क्रिस्टल ने ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है।

क्रिस्टल डिसूजा पर भारी पड़ीं आयशा खान? जब से शरारत गाना शुरू हुआ है, तभी से क्रिस्टल डिसूजा की आयशा खान से तुलना हो रही है। अब एक्ट्रेस का कहना है कि ट्रोल्स उन्हें आयशा के खिलाफ कर रहे हैं। लोग एक्ट्रेस की तारीफ करने के लिए उन्हें गिरा रहे हैं। न्यूज18 संग बातचीत में क्रिस्टल ने कहा, "चार औरतें एक साथ आई हैं और यह शरारत की सबसे अच्छी बातों में से एक है। मैं ट्रोल्स को यह कहते हुए देखती हूं, ‘उन्होंने (आयशा) दूसरों से बेहतर किया’। लेकिन बात उस बारे में नहीं है। किसे फर्क पड़ता है? गाने का मजा लो और मजे करो।"

आयशा संग तुलना से दुखी हैं क्रिस्टल क्रिस्टल डिसूजा ने आगे कहा, "यह बहुत दुख की बात है कि किसी की तारीफ करने के लिए, आप दूसरे इंसान को नीचे गिरा देते हैं। मुझे उन लोगों के लिए दुख होता है जो ऐसा करते हैं। वे यह नहीं समझते कि हर किसी का अपना टैलेंट होता है और उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम सब कड़ी मेहनत करते हैं और साल दर साल लगातार अच्छा करने की कोशिश करते हैं।"