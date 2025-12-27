Language
    Dhurandhar की दो हसीनाओं के बीच ट्रोलर्स की जंग, 'शरारत' में आयशा खान को बेहतर बताने पर भड़कीं क्रिस्टल डिसूजा

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 10:42 AM (IST)

    Dhurandhar एक तरफ सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है तो दूसरी तरफ दो हसीनाओं के ट्रोल्स आपस में ही भिड़ गए हैं। इसकी वजह एक गाना है। अब आयशा खान से तुलना कि ...और पढ़ें

    धुरंधर एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा का ट्रोल्स पर फूटा गुस्सा। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर कमाई, प्लॉट और आदित्य धर के निर्देशन के साथ-साथ गानों की भी खूब चर्चा हो रही है, खासकर आइटम सॉन्ग शरारत (Shararat Song) की। इस गाने में तमन्ना भाटिया या मलाइका अरोड़ा की बजाय टीवी एक्ट्रेसेस क्रिस्टल डिसूजा (Krystle Dsouza) और आयशा खान (Ayesha Khan) नजर आई थीं।

    शरारत गाने में क्रिस्टल और आयशा के आइटम नंबर ने तहलका मचा दिया। दोनों के डांस मूव्स की भी खूब तारीफ हुई। मगर सोशल मीडिया पर दोनों के फैंस आपस में भिड़ गए। कुछ लोगों ने क्रिस्टल की तुलना आयशा से की और आयशा को उनसे बेहतर बताया। अब क्रिस्टल ने ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है।

    क्रिस्टल डिसूजा पर भारी पड़ीं आयशा खान?

    जब से शरारत गाना शुरू हुआ है, तभी से क्रिस्टल डिसूजा की आयशा खान से तुलना हो रही है। अब एक्ट्रेस का कहना है कि ट्रोल्स उन्हें आयशा के खिलाफ कर रहे हैं। लोग एक्ट्रेस की तारीफ करने के लिए उन्हें गिरा रहे हैं। न्यूज18 संग बातचीत में क्रिस्टल ने कहा, "चार औरतें एक साथ आई हैं और यह शरारत की सबसे अच्छी बातों में से एक है। मैं ट्रोल्स को यह कहते हुए देखती हूं, ‘उन्होंने (आयशा) दूसरों से बेहतर किया’। लेकिन बात उस बारे में नहीं है। किसे फर्क पड़ता है? गाने का मजा लो और मजे करो।"

    आयशा संग तुलना से दुखी हैं क्रिस्टल

    क्रिस्टल डिसूजा ने आगे कहा, "यह बहुत दुख की बात है कि किसी की तारीफ करने के लिए, आप दूसरे इंसान को नीचे गिरा देते हैं। मुझे उन लोगों के लिए दुख होता है जो ऐसा करते हैं। वे यह नहीं समझते कि हर किसी का अपना टैलेंट होता है और उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम सब कड़ी मेहनत करते हैं और साल दर साल लगातार अच्छा करने की कोशिश करते हैं।"

    महिलाओं के कमेंट से हैरान एक्ट्रेस

    क्रिस्टल डिसूजा ने कहा, "ऐसे एक कमेंट से यह सब छीन लेना बेवकूफी और बचपना है। सच कहूं तो, मैंने बहुत सी महिलाओं को ऐसे कमेंट्स करते देखा है। एक महिला होने के नाते, हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि दूसरी महिला को सपोर्ट करें। अगर वे सपोर्ट नहीं कर सकतीं, तो उन्हें चुप रहना चाहिए। हम अपनी जिंदगी में एक खास मुकाम पर पहुंच गए हैं और ऐसे कमेंट्स करके आप पूरी कम्युनिटी को सालों पीछे धकेल रहे हैं। हमें एक-दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए और एक-दूसरे का साथ देना चाहिए। सपोर्ट करने वाली महिलाओं से भरी दुनिया बहुत खूबसूरत होती है।"

