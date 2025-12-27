Dhurandhar Worldwide Collection: धुरंधर की बेरहमी से कांपा बॉक्स ऑफिस, वर्ल्डवाइड कलेक्शन जानकर उड़ जाएंगे होश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर की धुरंधर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली स्पाई थ्रिलर्स में एक बन गई है। फिल्म ने पहले छावा (2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म) को पछाड़ा और अब ऑल टाइम ग्रॉसर्स की लिस्ट में टॉप पर पहुंचने के बहुत करीब आ गई है।

रणवीर सिंह, आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों से सजी फिल्म रिलीज के बाद से ही दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रही है। फिल्म के सीन, गाने और डांस... हर किसी की चर्चा हो रही है। आलम यह है कि तीन हफ्ते बाद भी फिल्म का क्रेज खत्म नहीं हो रहा है।

पठान को पछाड़ने को तैयार रणवीर की फिल्म धुरंधर ने सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई नहीं की, बल्कि इसने विदेशी बाजार में भी अपना पैर पसारा है। भारत में 700 करोड़ रुपये के करीब पहुंचने वाली धुरंधर वर्ल्डवाइड नया इतिहास रचने की तैयारी कर रही है। दो साल बाद यह पठान का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है जो अब तक की टॉप 3 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक है। इसने दुनियाभर में 1050 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।