Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Dhurandhar Worldwide Collection: धुरंधर की बेरहमी से कांपा बॉक्स ऑफिस, वर्ल्डवाइड कलेक्शन जानकर उड़ जाएंगे होश

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:47 AM (IST)

    Dhurandhar Collection: रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर का धमाका सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि विदेशी बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। 1000 करो ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुरंधर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर की धुरंधर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली स्पाई थ्रिलर्स में एक बन गई है। फिल्म ने पहले छावा (2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म) को पछाड़ा और अब ऑल टाइम ग्रॉसर्स की लिस्ट में टॉप पर पहुंचने के बहुत करीब आ गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रणवीर सिंह, आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों से सजी फिल्म रिलीज के बाद से ही दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रही है। फिल्म के सीन, गाने और डांस... हर किसी की चर्चा हो रही है। आलम यह है कि तीन हफ्ते बाद भी फिल्म का क्रेज खत्म नहीं हो रहा है।

    पठान को पछाड़ने को तैयार रणवीर की फिल्म

    धुरंधर ने सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई नहीं की, बल्कि इसने विदेशी बाजार में भी अपना पैर पसारा है। भारत में 700 करोड़ रुपये के करीब पहुंचने वाली धुरंधर वर्ल्डवाइड नया इतिहास रचने की तैयारी कर रही है। दो साल बाद यह पठान का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है जो अब तक की टॉप 3 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक है। इसने दुनियाभर में 1050 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

    धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास

    पिछले दो साल में कई बड़ी फिल्में आईं, लेकिन किसी ने भी पठान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। मगर अब धुरंधर इसके बहुत करीब है। क्रिसमस पर 1000 करोड़ रुपये के पार पहुंची रणवीर की फिल्म ने बीते दिन यानी शुक्रवार को भी तगड़ी कमाई की है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, धुरंधर ने 21 दिन तक दुनियाभर में 1007 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar Worldwide Collection: क्रिसमस पर 'धुरंधर' की बल्ले-बल्ले, 'पठान' का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ इतना दूर

     

    कितना है धुरंधर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन?

    वहीं, सैकनिल्क की मानें तो 22वें दिन फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ का कारोबार किया है। इस लिहाज से यह फिल्म 22 दिनों में दुनियाभर में करीब 1030 करोड़ के आसपास कारोबार कर सकती है। बाकी आधिकारिक आंकड़े का इंतजार है। 

    यह भी पढ़ें- 'धुरंधर से खतरा महसूस...' Ranveer Singh की फिल्म पर बॉलीवुड स्टार्स की चुप्पी को लेकर बरसे राम गोपाल वर्मा