Dhurandhar Worldwide Collection: धुरंधर ने एक तीर से किए 2 बड़े शिकार, बुधवार को 1000 करोड़ कमाने के करीब
Dhurandhar Worldwide Collection: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। इस फिल्म की रिलीज को 20 दिन पूरे हो चुके हैं ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'धुरंधर' 2025 के आखिरी महीने में भले ही रिलीज हुई हो, लेकिन इसने पूरे साल का बॉक्स ऑफिस का कोटा पूरा कर दिया है। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म को थिएटर्स में आए 20 दिन पूरे हो चुके हैं।
क्रिसमस की छुट्टी से पहले 'धुरंधर' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाल तो किया ही, लेकिन इसी के साथ बुधवार के कलेक्शन के साथ आखिरकार ये मूवी एक बड़ी फिल्म का सिंहासन जलाकर राख करने में सफल रही है। बुधवार को दुनियाभर में 'धुरंधर' ने कितने करोड़ का कलेक्शन किया, नीचे पढ़ें डिटेल्स:
धुरंधर ने तोड़ दिया 2023 की ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड
5 दिसंबर को जब ये फिल्म थिएटर्स में आई थी, तो इसने सिर्फ 32 करोड़ का कलेक्शन दुनियाभर में किया, लेकिन रणवीर सिंह की फिल्म ने उसके बाद वीकेंड पर जो रफ्तार पकड़ी, उसके बाद ये मूवी भारत की टॉप 10 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में शामिल होकर मानी। हालांकि, धुरंधर का जज्बा बॉक्स ऑफिस पर अभी भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि 20वें दिन दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धुआंधार कमाई की है।
यह भी पढ़ें- Dhurandhar Box Office Day 20: क्रिसमस से पहले धुरंधर ने कर दिया खेला, 20वें दिन कमाई से पलट दी बाजी
सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 20 दिनों में 935.75 करोड़ का कलेक्शन किया है। इस बड़ी कमाई के साथ ही मूवी ने 'एनिमल' (Animal Movie)का घरेलू के साथ-साथ वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस लाइफटाइम रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है, जोकि 915 करोड़ तक का था।
कमाई के मामले में नंबर 1 पर आने से इतनी पीछे 'धुरंधर'
'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 20वें दिन बुधवार को एक तीर से दो निशाने मारे हैं। एनिमल ही नहीं, रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान की 2015 में रिलीज फिल्म 'बजरंगी भाईजान' का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बजरंगी भाईजान का लाइफटाइम कलेक्शन 918.18 करोड़ था।
इस फिल्म ने बुधवार को सिंगल डे में टोटल 33 करोड़ का बिजनेस किया है। इस फिल्म को 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए 65 करोड़ रुपए और कमाने हैं और नंबर 1 बनने के लिए बस पठान-जवान और दंगल को पीछे छोड़ना है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।