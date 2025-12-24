Dhurandhar Worldwide Collection: बढ़ता ही जा रहा है 'धुरंधर' का खौफ, मंगलवार को विदेशों में कमाई में आया उछाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर की आंधी बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ये मूवी आंखें खोलते ही एक के बाद एक बड़े रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस पर कायम करती जा रही है। 19 दिन बाद भी फिल्म की रफ्तार इंडियन और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर लगातार बरकरार है। भारत की 10 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई 'धुरंधर' ने विदेशों में मंगलवार को भी शानदार कमाई की है।

बीते दिन तक 872 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करने वाली 'धुरंधर' ने एक ही दिन में दुनियाभर में 900 करोड़ का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है। धुरंधर के मेकर्स के खाते में मंगलवार को कितने करोड़ रुपए आए, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

मंगलवार को धुरंधर लेकर आई सुनामी 32 करोड़ से शुरुआत करने वाली 'धुरंधर' ने दुनियाभर में हर वीकेंड की ही नहीं, बल्कि हर दिन कमाल किया है। पाकिस्तान में आतंकी कैसे अपने मंसूबों को पूरा करने की साजिश रचते हैं और वहां पर किस कदर आतंकियों का डर फैला है, इस कहानी को दर्शाती धुरंधर को सिर्फ इंडियन दर्शकों का नहीं, बल्कि विदेशी ऑडियंस का भी बेशुमार प्यार मिल रहा है।

भारत में फिल्म ने कमाए इतने करोड़ रुपए ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में रणवीर सिंह की धुरंधर को काफी ऑडियंस मिल रही है। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' इतनी बेहतरीन कमाई कर रही है कि इस फिल्म की रफ्तार के खौफ से इक्कीस के मेकर्स ने भी फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाते हुए उसे जनवरी तक टाल दिया है।