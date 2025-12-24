Language
    Dhurandhar Worldwide Collection: बढ़ता ही जा रहा है 'धुरंधर' का खौफ, मंगलवार को विदेशों में कमाई में आया उछाल

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:46 AM (IST)

    धुरंधर की बॉक्स ऑफिस पर आंधी थमने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म ने 19 दिनों में भारतीय और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए हैं। भारत की 10 हाइए ...और पढ़ें

    धुरंधर वर्ल्डवाइड कलेक्शन डे 19/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर की आंधी बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ये मूवी आंखें खोलते ही एक के बाद एक बड़े रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस पर कायम करती जा रही है। 19 दिन बाद भी फिल्म की रफ्तार इंडियन और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर लगातार बरकरार है। भारत की 10 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई 'धुरंधर' ने विदेशों में मंगलवार को भी शानदार कमाई की है।

    बीते दिन तक 872 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करने वाली 'धुरंधर' ने एक ही दिन में दुनियाभर में 900 करोड़ का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है। धुरंधर के मेकर्स के खाते में मंगलवार को कितने करोड़ रुपए आए, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

    मंगलवार को धुरंधर लेकर आई सुनामी

    32 करोड़ से शुरुआत करने वाली 'धुरंधर' ने दुनियाभर में हर वीकेंड की ही नहीं, बल्कि हर दिन कमाल किया है। पाकिस्तान में आतंकी कैसे अपने मंसूबों को पूरा करने की साजिश रचते हैं और वहां पर किस कदर आतंकियों का डर फैला है, इस कहानी को दर्शाती धुरंधर को सिर्फ इंडियन दर्शकों का नहीं, बल्कि विदेशी ऑडियंस का भी बेशुमार प्यार मिल रहा है।

    बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह-संजय दत्त और अक्षय खन्ना स्टारर इस फिल्म ने मंगलवार यानी कि 19 दिनों के अंदर ही दुनियाभर में 901 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। ओवरसीज मार्केट में फिल्म की कमाई 188.02 करोड़ तक की हुई है। फिल्म ने सिंगल डे में मंगलवार को 26 करोड़ के आसपास की कमाई की है। 

    भारत में फिल्म ने कमाए इतने करोड़ रुपए 

    ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में रणवीर सिंह की धुरंधर को काफी ऑडियंस मिल रही है। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' इतनी बेहतरीन कमाई कर रही है कि इस फिल्म की रफ्तार के खौफ से इक्कीस के मेकर्स ने भी फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाते हुए उसे जनवरी तक टाल दिया है। 

    घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने अभी तक 589.5 करोड़ की नेट कमाई की है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 707 करोड़ का हुआ है। 19वें दिन मंगलवार को मूवी ने सिंगल डे पर इंडियन में 17.25 करोड़ का कलेक्शन किया है। 

