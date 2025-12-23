'तेज से मारो मैं गिर नहीं रहा...', Dhurandhar के सेट पर Akshaye Khanna की क्या सच में हुई थी पिटाई?
अक्षय खन्ना ने फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत का किरदार निभाया था। इस फिल्म के लिए उन्हें सभी तरह से सराहना मिल रही है। क्या आपको पता है कि इस स्पाई थ् ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। देश से लेकर विदेशों तक में 'धुरंधर' का जलवा बरकरार है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस स्पाई थ्रिलर फिल्म को दर्शक काफी प्यार दे रहे हैं। खास तौर पर अक्षय खन्ना का 'रहमान डकैत' का किरदार तो फैंस को बेहद पसंद आ रहा है।
इस किरदार में न सिर्फ अक्षय खन्ना ने जान भरी, बल्कि 'धुरंधर' के एक सीन को रियल बनाने के लिए अक्षय खन्ना ने सच में पिटाई भी खाई, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि फिल्म में ओमार हैदर का किरदार निभाने वाले एक्टर आदित्य उप्पल ने इसका खुलासा किया है। कौन सा है वह सीन, चलिए आपको बताते हैं:
सीन को रियल बनाने के लिए पिटने को तैयार थे अक्षय खन्ना
अभिषेक पपाली टॉक्स से खास बातचीत करते हुए आदित्य उप्पल ने रहमान डकैत के साथ शूट करते हुए उस सीन के बारे में बताया जब करांची के पुलिस इंस्पेक्टर की लियारी की टास्क फोर्स उनको मारती है। 'धुरंधर' के BTS सीन के बारे में बात करते हुए आदित्य ने कहा, "शुरुआत में मुझे हिचिकिचाहट हो रही थी, क्योंकि वह सीनियर एक्टर हैं, लेकिन जब मैं ओमार हैदर बना, तो मेरे लिए वह सिर्फ रहमान डकैत थे। आप कितनी भी तैयारियां कर लो, आपको कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाहट होती है। संजय सर उन्हें मारते हैं और फिर हमसे कहते हैं उन्हें मारो। हमने उन्हें मारा, लेकिन वह शॉट एडिट हो गया"।
यह भी पढ़ें- Dhurandhar फिल्म का 'आलम सोडा' क्यों हो रहा वायरल? जानें इस सीक्रेट ड्रिंक का सदियों पुराना इतिहास
आदित्य उप्पल ने आगे कहा, "जब मैंने पहली बार उन्हें मारा, तो मैं थोड़ा घबरा रहा था। मैंने सोचा मैं उन्हें सॉफ्टली मारता हूं, जिससे उन्हें चोट न पहुंचे। वहां पर जगह इतनी कम थी कि वैन मूव नहीं हो रही थी, लोग उसे मिलकर हिला रहे थे। आदित्य सर ने मुझे बोला मारो, यहां तक कि अक्षय सर ने भी कहा, "तेज से मारो, मैं गिर नहीं रहा हूं। जब उन्होंने मुझसे ये दूसरी बार बोला, तो मैंने उन्हें पूरी ताकत लगाकर मारा"।
अक्षय खन्ना का 'धुरंधर' का गाना हुआ वायरल
अक्षय खन्ना को 'धुरंधर' के लिए रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन से कहीं अधिक प्यार मिल रहा है। हर कोई 90 के एक्टर की सराहना करता हुआ नहीं थक रहा है। उनका अरेबियन गाना काफी वायरल हुआ, जिस पर लाखों लोगों ने रील्स भी बनाई।
धुरंधर की कमाई की बात करें तो मूवी ने इंडिया में नेट कलेक्शन 572.25 करोड़ और वर्ल्डवाइड 876.5 करोड़ तक का हुआ है। ओवरसीज मार्केट में फिल्म की कमाई 186 करोड़ तक पहुंच चुकी है।
यह भी पढ़ें- रणवीर सिंह के दिमाग पर Dhurandhar की सक्सेस का सुरूर, डायरेक्टर को धोखा देकर छोड़ी इतनी बड़ी फिल्म!
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।