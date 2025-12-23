'तेज से मारो मैं गिर नहीं रहा...', Dhurandhar के सेट पर Akshaye Khanna की क्या सच में हुई थी पिटाई?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। देश से लेकर विदेशों तक में 'धुरंधर' का जलवा बरकरार है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस स्पाई थ्रिलर फिल्म को दर्शक काफी प्यार दे रहे हैं। खास तौर पर अक्षय खन्ना का 'रहमान डकैत' का किरदार तो फैंस को बेहद पसंद आ रहा है।

इस किरदार में न सिर्फ अक्षय खन्ना ने जान भरी, बल्कि 'धुरंधर' के एक सीन को रियल बनाने के लिए अक्षय खन्ना ने सच में पिटाई भी खाई, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि फिल्म में ओमार हैदर का किरदार निभाने वाले एक्टर आदित्य उप्पल ने इसका खुलासा किया है। कौन सा है वह सीन, चलिए आपको बताते हैं:

सीन को रियल बनाने के लिए पिटने को तैयार थे अक्षय खन्ना अभिषेक पपाली टॉक्स से खास बातचीत करते हुए आदित्य उप्पल ने रहमान डकैत के साथ शूट करते हुए उस सीन के बारे में बताया जब करांची के पुलिस इंस्पेक्टर की लियारी की टास्क फोर्स उनको मारती है। 'धुरंधर' के BTS सीन के बारे में बात करते हुए आदित्य ने कहा, "शुरुआत में मुझे हिचिकिचाहट हो रही थी, क्योंकि वह सीनियर एक्टर हैं, लेकिन जब मैं ओमार हैदर बना, तो मेरे लिए वह सिर्फ रहमान डकैत थे। आप कितनी भी तैयारियां कर लो, आपको कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाहट होती है। संजय सर उन्हें मारते हैं और फिर हमसे कहते हैं उन्हें मारो। हमने उन्हें मारा, लेकिन वह शॉट एडिट हो गया"।