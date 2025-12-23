रणवीर सिंह के दिमाग पर Dhurandhar की सक्सेस का सुरूर, डायरेक्टर को धोखा देकर छोड़ी इतनी बड़ी फिल्म!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) के जरिए लोगों का दिल जीतने में लगे हुए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। जल्द ही फिल्म की कमाई एक हजार करोड़ के पार भी हो जाएगी। उधर रणवीर सिंह की एक्टिंग की जमकर तारीफें हो रही हैं। 'धुरंधर' रणवीर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है और अब लीजिए धुरंधर की सक्सेस को देखते हुए एक बड़ी फिल्म को छोड़ दिया है।

धुरंधर के बाद इस फिल्म से रणवीर ने बनाई दूरी? दरअसल धुरंधर ने ये साबित किया है कि रणवीर सिंह ऐसा कोई रोल नहीं है जिसे वो नहीं कर पाएंगे। रणवीर ने अबतक कई तरह के किरदार निभाए हैं, और धुरंधर में उन्होंने एक स्पाई देशभक्त का किरदार निभाकर खुद को फिर से साबित कर दिया है।

अब सवाल ये है कि धुरंधर के बाद रणवीर कौन सी फिल्म में दिखेंगे तो खबर है कि रणवीर सिंह धुरंधर के बाद डॉन की अगली सीरीज में नजर आएंगे। हाल ही में इसे लेकर खबर भी आई थी लेकिन अब कहा जा रहा है कि रणवीर ने डॉन 3 से दूरी बना ली है।

क्यों छोड़ी रणवीर ने डॉन 3? पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह अपनी फिल्मों और किरदारों को लेकर अब सोच समझ रहे हैं। रणवीर फिलहाल संजय लीला भंसाली, लोकेश कंगाराज और एटली जैसे फिल्ममेकर्स के साथ काम नहीं करना चाहते हैं।

इसके साथ ही रणवीर ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो बैक टू बैक एक्शन फिल्मों में ना दिखें, जबकि धुरंधर पहले ही उनकी उस कमी को पूरा कर चुकी है। यही वजह है कि उन्होंने उनकी एक और आने वाली फिल्म प्रलय के निर्देशक जय मेहता से कहा है कि वो फिल्म की शूटिंग को प्रीपोन करें।

प्रलय में नजर आएंगे रणवीर दरअसल धुरंधर के बाद रणवीर सिंह डॉन पर काम करेंगे ये खबरें थीं, लेकिन अब खबर है कि रणवीर प्रलय में जुटने वाले हैं। जॉम्बी थ्रिलर फिल्म की खबरें काफी पहले से आ रही हैं। बताया गया है कि फिल्म की कहानी ऐसी होगी, जो पहले कभी नहीं देखी गई है। कहा गया कि फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कहानी रणवीर को काफी पसंद आई और इसीलिए उन्होंने फिल्म के लिए हां कहा है।