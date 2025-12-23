Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रणवीर सिंह के दिमाग पर Dhurandhar की सक्सेस का सुरूर, डायरेक्टर को धोखा देकर छोड़ी इतनी बड़ी फिल्म!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में एक्टिंग की जमकर तारीफें हो रही हैं। 'धुरंधर' रणवीर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है और अब लीजिए धुरंधर की सक्सेस को ...और पढ़ें

    Hero Image

    रणवीर ने छोड़ी बड़े बजट की ये फिल्म

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) के जरिए लोगों का दिल जीतने में लगे हुए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। जल्द ही फिल्म की कमाई एक हजार करोड़ के पार भी हो जाएगी। उधर रणवीर सिंह की एक्टिंग की जमकर तारीफें हो रही हैं। 'धुरंधर' रणवीर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है और अब लीजिए धुरंधर की सक्सेस को देखते हुए एक बड़ी फिल्म को छोड़ दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धुरंधर के बाद इस फिल्म से रणवीर ने बनाई दूरी?

    दरअसल धुरंधर ने ये साबित किया है कि रणवीर सिंह ऐसा कोई रोल नहीं है जिसे वो नहीं कर पाएंगे। रणवीर ने अबतक कई तरह के किरदार निभाए हैं, और धुरंधर में उन्होंने एक स्पाई देशभक्त का किरदार निभाकर खुद को फिर से साबित कर दिया है।

    Ranveer DOn

    अब सवाल ये है कि धुरंधर के बाद रणवीर कौन सी फिल्म में दिखेंगे तो खबर है कि रणवीर सिंह धुरंधर के बाद डॉन की अगली सीरीज में नजर आएंगे। हाल ही में इसे लेकर खबर भी आई थी लेकिन अब कहा जा रहा है कि रणवीर ने डॉन 3 से दूरी बना ली है।

    क्यों छोड़ी रणवीर ने डॉन 3?

    पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह अपनी फिल्मों और किरदारों को लेकर अब सोच समझ रहे हैं। रणवीर फिलहाल संजय लीला भंसाली, लोकेश कंगाराज और एटली जैसे फिल्ममेकर्स के साथ काम नहीं करना चाहते हैं।

    DOn 1

    इसके साथ ही रणवीर ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो बैक टू बैक एक्शन फिल्मों में ना दिखें, जबकि धुरंधर पहले ही उनकी उस कमी को पूरा कर चुकी है। यही वजह है कि उन्होंने उनकी एक और आने वाली फिल्म प्रलय के निर्देशक जय मेहता से कहा है कि वो फिल्म की शूटिंग को प्रीपोन करें।

    प्रलय में नजर आएंगे रणवीर

    दरअसल धुरंधर के बाद रणवीर सिंह डॉन पर काम करेंगे ये खबरें थीं, लेकिन अब खबर है कि रणवीर प्रलय में जुटने वाले हैं। जॉम्बी थ्रिलर फिल्म की खबरें काफी पहले से आ रही हैं। बताया गया है कि फिल्म की कहानी ऐसी होगी, जो पहले कभी नहीं देखी गई है। कहा गया कि फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कहानी रणवीर को काफी पसंद आई और इसीलिए उन्होंने फिल्म के लिए हां कहा है।

    Don

    आपको बता दें कि रणवीर सिंह की डॉन 3 (Don 3) का ऐलान किया जा चुका था। फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेटं के साथ रणवीर सिंह का लुक भी सामने आया था। हालांकि अब खबरें कुछ और ही आ रही हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में रणवीर और किन फिल्मों में नजर आएंगे। हालांकि फिलहाल तो रणवीर धुरंधर की सक्सेस का मजा ले रहे हैं।