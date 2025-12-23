Dhurandhar Collection Day 19: मंगलवार को महाबली बना धुरंधर, कमाई से इस मूवी का कर दिया तख्ता पलट

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। Dhurandhar Box Office Collection Day 19: मौजूदा समय में अगर कोई फिल्म सिनेमाघरों में ऑडियंस का एंटरटेन कर रही है तो उसका नाम धुरंधर है। रणवीर सिंह स्टारर इस मूवी ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाई है और ऐतिहासिक प्रदर्शन करके दिखाया है। वीकेंड के बाद वर्किंगडे में भी धुरंधर का धमाका देखने को मिल रहा है।

अपनी बेहतरीन कहनी के दम पर इस स्पाई थ्रिलर ने सही मायनों में जनता का दिल जीत लिया है और कमाई में बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस दी है। नॉनहॉलिडेमें भी इसके कलेक्शन की रफ्तार धीमी होने का नाम नहीं ले रही है। इसका अंदाजा आप धुरंधर के रिलीज के 19वें दिन के बंपर कमाई के जरिए से आसानी से लगा सकते हैं।

19 वें दिन भी धुरंधर का धमाका जारी रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर जल्द ही रिलीज का तीसरा सप्ताह पूरा कर लेगी। लेकिन अब भी इस मूवी की डबलडिजिट में कमाई लगातार हो रही है, जो अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। वीकडे में जिस रफ्तार से धुरंधर नोट छापती हुई आगे बढ़ रही है, उस आधार पर ये मूवी आने वाले समय में हिंदी सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनती हुई नजर आएगी।

इसके साथ ही अब धुरंधर ने विक्की कौशल की इस साल आई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टरमूवीछावा के रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया है और अब धुरंधर 2025 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। इस तरह से रणवीर सिंह की फिल्म ने अब अपने नाम एक बड़ा कीर्तिमान रच दिया है।