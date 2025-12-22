'रहमान डकैत' के वायरल मूव्स की दीवानी हुईं शिल्पा शेट्टी, Dhurandhar के गाने पर दिल खोलकर किया डांस
बॉलीवुड के सितारों पर फिल्म Dhurandhar का फीवर चढ़ा हुआ है। फिल्म के गाने FA9LA पर स्टार्स रील्स बना रहे हैं और अब लीजिए इस लिस्ट में आ गई है शिल्पा श ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचा रही है। फिल्म कमाई के नए-नए रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। वर्ल्डवाइड फिल्म की कमाई 850 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं बॉलीवुड के सितारों पर भी फिल्म का फीवर चढ़ा हुआ है। फिल्म के गाने FA9LA पर स्टार्स रील्स बना रहे हैं और अब लीजिए इस लिस्ट में आ गई है शिल्पा शेट्टी।
अक्षय खन्ना के गाने पर थिरकीं शिल्पा शेट्टी
फिल्म धुरंधर में भले ही सबकी खूब तारीफें हो रही हैं, लेकिन फिल्म में अक्षय खन्ना के स्टाइल और डांस मूव्स का हर कोई दीवाना हो गया है। अक्षय खन्ना के वायरल गाने पर कई स्टार्स ने अब तक रील्स बनाए हैं। हाल ही में अब शिल्पा शेट्टी ने FA9LA गाने पर डांस किया है। ट्रेंड को फॉलो करते हुए शिल्पा गाने पर अक्षय खन्ना की तरह ही डांस करती हैं।
वीडियो के आखिर में मजाक में कहती हैं कि, उनकी टीम फैन चलाना ही भूल गई। शिल्पा ने वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि, 'फैन तो मिला नहीं लेकिन मैं फैन हो गई हूं, तो ये ट्रेंड बनना बनता था। रणवीर सिंह आपका टाइम आ गया है। इसके अलावा उन्होंने कैप्शन में ही फिल्म के सभी स्टार्स की खूब तारीफ की। वहीं अक्षय खन्ना को लेकर लिखा कि, उनका स्टाइल और औरा कमाल का था। वहीं उन्होंने पोस्ट में आदित्य धर की भी खूब तारीफ की।
डीजे बनकर अर्जुन रामपाल भी छाए
एक तरफ जहां शिल्पा शेट्टी ने फिल्म के सभी कलाकारों की जमकर तारीफ की है। वहीं फिल्म अर्जुन रामपाल भी इस ट्रेंड से पीछे नहीं रहे। वैसे तो अर्जुन रामपाल खुद धुरंधर का हिस्सा हैं और उन्होंने भी फिल्म में कमाल का काम किया है लेकिन जब अर्जुन एक नाइट क्लब जब अर्जुन रामपाल पहुंचे तो यहां वो डीजे बन गए। अर्जुन ने यहां अपनी ही फिल्म धुरंधर के वायरल गाने FA9LA को बजाया। ये देख ऑडिएंस ने भी उन्हें वहां खूब चियरअप किया।
वहीं धुरंधर 2 की बात करें तो फिल्म अगले साल 19 मार्च 2026 को रिलीज की जाएगी। फिल्म अभी भी कमाई कर रही है और माना जा रहा है कि फिल्म जल्द ही 1 हजार करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी।
