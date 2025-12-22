'रहमान डकैत' के वायरल मूव्स की दीवानी हुईं शिल्पा शेट्टी, Dhurandhar के गाने पर दिल खोलकर किया डांस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचा रही है। फिल्म कमाई के नए-नए रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। वर्ल्डवाइड फिल्म की कमाई 850 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं बॉलीवुड के सितारों पर भी फिल्म का फीवर चढ़ा हुआ है। फिल्म के गाने FA9LA पर स्टार्स रील्स बना रहे हैं और अब लीजिए इस लिस्ट में आ गई है शिल्पा शेट्टी।

अक्षय खन्ना के गाने पर थिरकीं शिल्पा शेट्टी फिल्म धुरंधर में भले ही सबकी खूब तारीफें हो रही हैं, लेकिन फिल्म में अक्षय खन्ना के स्टाइल और डांस मूव्स का हर कोई दीवाना हो गया है। अक्षय खन्ना के वायरल गाने पर कई स्टार्स ने अब तक रील्स बनाए हैं। हाल ही में अब शिल्पा शेट्टी ने FA9LA गाने पर डांस किया है। ट्रेंड को फॉलो करते हुए शिल्पा गाने पर अक्षय खन्ना की तरह ही डांस करती हैं।