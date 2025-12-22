Dhurandhar के बाद Ranveer Singh ने नई फिल्म के लिए कसी कमर, एजेंट से 'डॉन' बनकर करेंगे धुआंधार एक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह दो साल बाद बड़े पर्दे पर लौटे और आते ही धमाल मचा दिया। 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के बाद इस वक्त रणवीर धुरंधर (Dhurandhar) से सफलता का झंडा लहरा रहे हैं। इस फिल्म ने दो हफ्ते में ही 500 करोड़ रुपये के पार कमाई कर ली है।

धुरंधर के बाद अब रणवीर सिंह एक और मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी की तैयारी में जुट गए हैं जिसका इंतजार पिछले 14 साल से किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं आगामी फिल्म डॉन 3 (Don 3) की। फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) के निर्देशन में बन रही फिल्म में रणवीर सिंह पहली बार डॉन की भूमिका में नजर आएंगे।

नई फिल्म की तैयारी में जुटे रणवीर रणवीर सिंह से पहले शाह रुख खान डॉन बने थे। उन्होंने डॉन और डॉन 2 में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं और फिल्म सुपरहिट हुई थी। मगर फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी यानी डॉन 3 में रणवीर ने शाह रुख को रिप्लेस किया है।

ट्रैक पर लौटी डॉन 3 साल 2023 में फरहान अख्तर ने डॉन 3 का एलान किया था। हालांकि, किसी वजह से फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो पा रही थी। मगर अब धुरंधर की रिलीज के बाद उन्होंने डॉन के लिए कमर कस ली है। कुछ शेड्यूलिंग दिक्कतों और लॉजिस्टिक्स की खींचतान के बाद डॉन 3 वापस ट्रैक पर आ गई है।