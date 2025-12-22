Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhurandhar के बाद Ranveer Singh ने नई फिल्म के लिए कसी कमर, एजेंट से 'डॉन' बनकर करेंगे धुआंधार एक्शन

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 04:25 PM (IST)

    रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। फिल्म की सक्सेस के बीच अब अभिनेता अपन ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुरंधर के बाद नई फिल्म की तैयारी में जुटे रणवीर सिंह। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह दो साल बाद बड़े पर्दे पर लौटे और आते ही धमाल मचा दिया। 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के बाद इस वक्त रणवीर धुरंधर (Dhurandhar) से सफलता का झंडा लहरा रहे हैं। इस फिल्म ने दो हफ्ते में ही 500 करोड़ रुपये के पार कमाई कर ली है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धुरंधर के बाद अब रणवीर सिंह एक और मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी की तैयारी में जुट गए हैं जिसका इंतजार पिछले 14 साल से किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं आगामी फिल्म डॉन 3 (Don 3) की। फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) के निर्देशन में बन रही फिल्म में रणवीर सिंह पहली बार डॉन की भूमिका में नजर आएंगे।

    नई फिल्म की तैयारी में जुटे रणवीर

    रणवीर सिंह से पहले शाह रुख खान डॉन बने थे। उन्होंने डॉन और डॉन 2 में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं और फिल्म सुपरहिट हुई थी। मगर फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी यानी डॉन 3 में रणवीर ने शाह रुख को रिप्लेस किया है। 

    ट्रैक पर लौटी डॉन 3

    साल 2023 में फरहान अख्तर ने डॉन 3 का एलान किया था। हालांकि, किसी वजह से फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो पा रही थी। मगर अब धुरंधर की रिलीज के बाद उन्होंने डॉन के लिए कमर कस ली है। कुछ शेड्यूलिंग दिक्कतों और लॉजिस्टिक्स की खींचतान के बाद डॉन 3 वापस ट्रैक पर आ गई है।

    Ranveer Singh

    यह भी पढ़ें- 'फॉर्मूला कहना बेइज्जती है...', Dhurandhar की बॉक्स ऑफिस सक्सेस पर Vicky Kaushal का बड़ा बयान

    कब से शुरू होगी डॉन 3?

    डॉन 3 का पहला शेड्यूल अगले साल जनवरी के आखिर और फरवरी की शुरुआत के बीच शुरू होने की उम्मीद है। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग जेद्दा में होगी, जिससे यह एक्शन थ्रिलर फिल्म इंटरनेशनल शेड्यूल वाली बन जाएगी। 

    डॉन 3 की हीरोइन कौन है?

    रणवीर सिंह के साथ पहले कियारा आडवाणी रोमा की भूमिका निभाने वाली थीं, लेकिन अब इस किरदार में कृति सेनन नजर आने वाली हैं। वह भी फिल्म में रणवीर के साथ एक्शन सीक्वेंस में दिखाई देंगी।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar की सफलता से फूले नहीं समा रहे रणवीर सिंह, एयरपोर्ट पर पत्नी दीपिका का हाथ थामे आए नजर