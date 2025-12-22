Language
    Dhurandhar Collection: 'धुरंधर' के धमाके से 'एनिमल' पस्त! रणवीर ने 17 दिन में ही हिला दी रणबीर की बादशाहत

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:02 PM (IST)

    Dhurandhar Collection: धुरंधर एक-एक करके सभी फिल्मों को अपने रास्ते से हटाकर बॉक्स ऑफिस के सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर रहा है। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ...और पढ़ें

    धुरंधर ने दी एनिमल को पटखनी। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और तभी से यह कमाई के मामले में दिन-ब-दिन चौंका रही है। 28 करोड़ से ओपनिंग करने वाली धुरंधर साल की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी, किसी ने उम्मीद नहीं की थी।

    आलम यह है कि धुरंधर ने महज 17 दिन में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की एक्शन थ्रिलर एनिमल (Animal) का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 

    धुरंधर ने एनिमल का किया सफाया

    संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल 2023 में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी जो भारत में टॉप 10 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में पांचवें पायदान पर थी। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, रणबीर कपूर की इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 556.36 करोड़ रुपये लाइफटाइम कलेक्शन किया था। मगर अब धुरंधर ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

    Dhurandhar worldwide Collection

    जी हां, रणबीर कपूर की एनिमल अब टॉप 5 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में शुमार नहीं है। अब पांचवें पायदान पर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का कब्जा है। रविवार को सिंगल डे 40 करोड़ कमाने वाली आदित्य धर (Aditya Dhar) निर्देशित धुरंधर का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कारोबार 579.20 करोड़ रुपये हो गया है। 

    इन चार फिल्मों को पछाड़ने की तैयारी में धुरंधर

    एनिमल को शिकस्त देने के बाद अब धुरंधर को नंबर 1 पर पहुंचने के लिए चार फिल्मों को पछाड़ना पड़ेगा जिसमें छावा, स्त्री 2, जवान और पुष्पा 2 है। 

    छावा- 600 करोड़

    स्त्री 2- 627.02 करोड़

    जवान- 643.87 करोड़

    पुष्पा 2- 830.10 करोड़

    क्या है धुरंधर की कहानी?

    रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त, राकेश बेदी और सारा अर्जुन जैसे सितारों से सजी धुरंधर का निर्देशन उरी के डायरेक्टर आदित्य धर ने किया है। फिल्म की कहानी एक एजेंट की है जो पाकिस्तान के ल्यारी क्षेत्र में आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के मिशन पर जाता है। फिल्म का दूसरा पार्ट (Dhurandhar 2 Release Date) अगले साल 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगा।

