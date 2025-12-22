Dhurandhar Collection: 'धुरंधर' के धमाके से 'एनिमल' पस्त! रणवीर ने 17 दिन में ही हिला दी रणबीर की बादशाहत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और तभी से यह कमाई के मामले में दिन-ब-दिन चौंका रही है। 28 करोड़ से ओपनिंग करने वाली धुरंधर साल की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी, किसी ने उम्मीद नहीं की थी।

आलम यह है कि धुरंधर ने महज 17 दिन में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की एक्शन थ्रिलर एनिमल (Animal) का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। धुरंधर ने एनिमल का किया सफाया संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल 2023 में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी जो भारत में टॉप 10 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में पांचवें पायदान पर थी। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, रणबीर कपूर की इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 556.36 करोड़ रुपये लाइफटाइम कलेक्शन किया था। मगर अब धुरंधर ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है।