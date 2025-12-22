Aditya Dhar कैसे बने 'धुरंधर'? पाकिस्तान की वजह से टूटा था ख्वाब, उसी पर फिल्म बनाकर रातोंरात चमक गई थी किस्मत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कश्मीर की वादियों से आया एक फिल्ममेकर जिसने एक्शन थ्रिलर को एक अलग रुख दिया। स्पाई फिल्मों को पेश करने का तरीका बदला। कहानी को बड़े पर्दे पर कहने का नजरिया बदला। हम बात कर रहे हैं धुरंधर (Dhurandhar) को लाने वाले डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar)।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह बात किसी से छुपी नहीं है कि एक आउटसाइडर्स के लिए बॉलीवुड में काम पाना और पहचान हासिल करना कितना मुश्किल है, लेकिन आदित्य धर ने आउटसाइडर होकर भी इंडस्ट्री में ऐसा मुकाम हासिल किया कि आप वह सिनेमा के बड़े डायरेक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गए हैं। हालांकि, ऐसा नहीं था कि उन्हें पहली फिल्म से ही सफलता मिल गई। उन्होंने छोटो-छोटे कदम आगे बढ़ाकर अपने लिए रास्ता बनाया। इस आर्टिकल में जानिए कि आदित्य धर कैसे सिनेमा के धुरंधर बने।

निर्देशन से पहले क्या काम करते थे आदित्य धर? 12 मार्च 1983 को कश्मीरी पंडित फैमिली में जन्मे आदित्य धर फिल्मी दुनिया में नाम कमाने के लिए मायानगरी मुंबई आए। निर्देशक बनने से पहले उन्होंने बतौर RJ काम किया। कबीर खान की फिल्म काबुल एक्सप्रेस, डैडी कूल और हाल-ए-दिल जैसी फिल्मों के लिए लिरिक्स लिखे। यहां बात नहीं बनी थी स्क्रीनराइटिंग भी की। उन्होंने प्रियदर्शन की फिल्म तेज और आक्रोश जैसी फिल्मों में स्क्रीनराइटर के तौर पर काम किया।

आदित्य धर की पहली फिल्म कौन सी है? सालों तक स्क्रीनराइटर और लिरिसिस्ट के तौर पर काम करने के बाद जब आदित्य धर (Aditya Dhar Debut Movie) ने बतौर निर्देशक अपना करियर शुरू करना चाहा तो यहां भी उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा। ज्यादातर लोग जानते हैं कि आदित्य धर ने अपने करियर की शुरुआत साल 2019 में रिलीज हुई वॉर ड्रामा उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक (Uri: The Surgical Strike) से की है, लेकिन शायद ही आपको पता हो कि वह अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू साल 2016 में करने वाले थे।

आदित्य धर की कौन सी फिल्म हुई डिब्बाबंद? जी हां, साल 2016 में आदित्य धर 'रात बाकी' (Raat Baaki) मूवी से डेब्यू करने वाले थे। इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान (Fawad Khan) और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) मेन लीड में थे। मगर फिल्म बनने से पहले ही डिब्बाबंद हो गई। दरअसल, 2016 में ही उरी में जवानों पर हमला हुआ था। इसके बाद पाक एक्टर्स को भारत में बैन कर दिया गया था। इसके चलते ही आदित्य धर की फिल्म 'रात बाकी' डिब्बाबंद हो गई।

यह भी पढ़ें- Tamannaah Bhatia को Dhurandhar के आइटम सॉन्ग में क्यों नहीं चाहते थे आदित्य धर, क्या है इसके पीछे की वजह? पाकिस्तान की वजह से टूटा था आदित्य का ख्वाब डेब्यू फिल्म नहीं बन पाई और उन्हें बड़ा धक्का लगा। मगर आदित्य धर ने हार नहीं मानी। जिस उरी अटैक की वजह से फिल्म डिब्बाबंद हुई, उसी पर उन्होंने फिल्म बना दी। साल 2019 में आई उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक इसी पर आधारित फिल्म थी जिसने डायरेक्टर की किस्मत चमका दी थी। उरी के बाद से ही वह अपनी मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म अश्वत्थामा (Ashwathama) पर काम कर रहे थे, लेकिन बजट में दिक्कत होने की वजह से यह फिल्म भी डिब्बाबंद हो गई।