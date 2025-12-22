Language
    Dhurandhar Worldwide Collection: 'स्त्री' के लिए काल बनी धुरंधर! संडे को रणवीर सिंह की फिल्म ने उड़ाया गर्दा

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:12 AM (IST)

    Dhurandhar Worldwide Collection: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर की कमाई का सिलसिला दो हफ्ते बाद भी थमता नहीं नजर आ रहा है। रविवार को इस फिल्म ने विदेश ...और पढ़ें

    रणवीर सिंह की धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर राज। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2025 की मोस्ट एंटीसिपेटेड स्पाई थ्रिलर धुरंधर (Dhurandhar) आदित्य धर के करियर की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म है। उरी के बाद चारों ओर धुरंधर की चर्चा हो रही है। फिल्म की कमाई सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में देखने को मिल रहा है, वो भी तब जब इसे कई देशों में बैन कर दिया गया है।

    विवादों के बीच धुरंधर को खाड़ी देशों में बैन किया गया है। हालांकि, फिल्म के कलेक्शन पर इसका असर खास नहीं पड़ा क्योंकि बाकी देशों में फिल्म का धमाका देखने को मिल रहा है। भारत में फिल्म ने जादुई कमाई करने के बाद विदेशी बाजार पर भी कब्जा किया है।

    2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है?

    आपको मालूम हो कि सिर्फ 16 दिनों में रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर ने छावा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विक्की कौशल स्टारर हिस्टोरिकल फिल्म छावा इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी जिसने 797 के करीब कारोबार किया था। मगर अब 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म धुरंधर बन गई है। छावा के बाद अब धुरंधर स्त्री के पीछे पड़ गई है।

    Dhurandhar

    धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

    जी हां, 17वें दिन यानी रविवार को धुरंधर ने इतना जबरदस्त कारोबार किया है कि वर्ल्डवाइड यह 2024 की सुपरहिट फिल्म स्त्री 2 (Stree 2) का रिकॉर्ड ध्वस्त करने के करीब पहुंच गई है। वर्ल्डवाइड टॉप 10 हाइएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में आठवें पायदान पर कब्जा करने वाली धुरंधर ने 17 दिनों में धुआंधार कमाई की है।

    Dhurandhar movie

    वर्ल्डवाइड स्त्री 2 को पछाड़ने को तैयार धुरंधर

    हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, आदित्य धर निर्देशित धुरंधर ने 17 दिनों में दुनियाभर में 845 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है जबकि 16 दिन तक ये आंकड़ा 805 करोड़ रुपये था। यानी कि बीते रविवार को फिल्म ने 40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। उम्मीद है कि 20 दिनों के अंदर धुरंधर स्त्री 2 का लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ देगी। यह फिल्म हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में सातवें पायदान पर है जिसने कुल 874 करोड़ रुपये कमाया था।

