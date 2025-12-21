'असली लगना चाहिए...'Dhurandhar के इस सीन में सौम्या टंडन ने Akshaye Khanna को सच में मारा था थप्पड़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही पूरे देश में धूम मचा रही है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस सस्पेंस थ्रिलर में रणवीर सिंह, आर माधवन और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय खन्ना ने फिल्म में रहमान डकैत का रोल निभाया है जबकि टीवी एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने फिल्म में अक्षय खन्ना की पत्नी का किरदार निभाया है। फिल्म के में एक दमदार सीन है जिसमें सौम्या टंडन अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारती हैं। मूवी के किरदार, गानों के अलावा इस सीन की भी खूब प्रशंसा हुई।

अब एक इंटरव्यू में सौम्या ने बताया कि उन्होंने अक्षय खन्ना को असलियत में थप्पड़ था, जिसे एक ही टेक में फिल्माया गया था। सेट पर क्या हो रही थी बात? सौम्या ने रविवार को अपने X अकाउंट पर शूटिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए सेट पर चल रही प्रक्रिया के बारे में बताया। पहली तस्वीर में वह आदित्य और अक्षय के साथ एक सीन पर चर्चा करती नजर आ रही हैं। उन्होंने लिखा, "यह फिल्म में मेरा एंट्री सीन था, और इसे मिले प्यार ने मुझे सचमुच अभिभूत कर दिया है। इस सीन में मैंने एक साथ सब कुछ महसूस किया। अपने बेटे की मौत का कारण बनने के लिए अपने पति के प्रति गुस्सा, बेबसी और निराशा, और हम दोनों के बीच का गहरा दर्द। और हां, मैंने अक्षय को एक बार सचमुच थप्पड़ मारा। उनके क्लोज-अप शॉट के दौरान, क्योंकि आदित्य ने जोर देकर कहा था कि यह असली लगना चाहिए। मैं नकल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मेरा ब्रेकडाउन वाला क्लोज-अप शॉट एक ही टेक में शूट हो गया।"

दूसरी तस्वीर में वह प्रार्थना करने के लिए जमीन पर बैठी हुई दिखाई दे रही थीं। उन्होंने लिखा, “यह मेरे बेटे के निधन के बाद की प्रार्थना सभा थी। उस पल मुझे जो दर्द महसूस हुआ, वह आज भी मेरे साथ है। यह सीधे मेरे दिल से निकला था।”