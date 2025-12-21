Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'असली लगना चाहिए...'Dhurandhar के इस सीन में सौम्या टंडन ने Akshaye Khanna को सच में मारा था थप्पड़

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:58 PM (IST)

    धुरंधर फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर है, जिसमें रणवीर सिंह, आर माधवन और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय खन्ना ने रह ...और पढ़ें

    Hero Image

    सौम्या टंडन ने शेयर की तस्वीरें (फोटो-एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही पूरे देश में धूम मचा रही है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस सस्पेंस थ्रिलर में रणवीर सिंह, आर माधवन और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय खन्ना ने फिल्म में रहमान डकैत का रोल निभाया है जबकि टीवी एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने फिल्म में अक्षय खन्ना की पत्नी का किरदार निभाया है। फिल्म के में एक दमदार सीन है जिसमें सौम्या टंडन अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारती हैं। मूवी के किरदार, गानों के अलावा इस सीन की भी खूब प्रशंसा हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब एक इंटरव्यू में सौम्या ने बताया कि उन्होंने अक्षय खन्ना को असलियत में थप्पड़ था, जिसे एक ही टेक में फिल्माया गया था।

    सेट पर क्या हो रही थी बात?

    सौम्या ने रविवार को अपने X अकाउंट पर शूटिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए सेट पर चल रही प्रक्रिया के बारे में बताया। पहली तस्वीर में वह आदित्य और अक्षय के साथ एक सीन पर चर्चा करती नजर आ रही हैं। उन्होंने लिखा, "यह फिल्म में मेरा एंट्री सीन था, और इसे मिले प्यार ने मुझे सचमुच अभिभूत कर दिया है। इस सीन में मैंने एक साथ सब कुछ महसूस किया। अपने बेटे की मौत का कारण बनने के लिए अपने पति के प्रति गुस्सा, बेबसी और निराशा, और हम दोनों के बीच का गहरा दर्द। और हां, मैंने अक्षय को एक बार सचमुच थप्पड़ मारा। उनके क्लोज-अप शॉट के दौरान, क्योंकि आदित्य ने जोर देकर कहा था कि यह असली लगना चाहिए। मैं नकल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मेरा ब्रेकडाउन वाला क्लोज-अप शॉट एक ही टेक में शूट हो गया।"

    धुरंधर फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर है, जिसमें रणवीर सिंह, आर माधवन और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया है, जबकि सौम्या टंडन उनकी पत्नी बनी हैं। सौम्या ने बताया कि फिल्म के एक दमदार सीन में उन्होंने अक्षय खन्ना को असल में थप्पड़ मारा था, जिसे एक ही टेक में फिल्माया गया था।

    यह भी पढ़ें- म्यूजिक एक, गाने पांच... Dhurandhar का ये सॉन्ग भी निकला कॉपी? 27 साल पुराने भजन से खाता है मेल

    दूसरी तस्वीर में वह प्रार्थना करने के लिए जमीन पर बैठी हुई दिखाई दे रही थीं। उन्होंने लिखा, “यह मेरे बेटे के निधन के बाद की प्रार्थना सभा थी। उस पल मुझे जो दर्द महसूस हुआ, वह आज भी मेरे साथ है। यह सीधे मेरे दिल से निकला था।”

    क्या है धुरंधर की कहानी?

    धुरंधर फिल्म हमजा नाम के एक भारतीय जासूस की कहानी है, जो रहमान डकैत के गिरोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान में घुसपैठ करता है। यह फिल्म 2001 के संसद हमले और 26/11 मुंबई आतंकी हमले जैसी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, जो दर्शकों को भारत-पाकिस्तान संघर्ष की गहरी समझ प्रदान करती है। इसमें अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का दूसरा पार्ट 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा।

    यह भी पढ़ें- कटे सिर के साथ खेला फुटबॉल, 'रहमान डकैत' से ज्यादा बेहरम था भाई उजैर बलोच