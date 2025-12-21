कटे सिर के साथ खेला फुटबॉल, 'रहमान डकैत' से ज्यादा बेहरम था भाई उजैर बलोच

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर अपनी रिलीज के तीसरें वीकेंड में एंट्री मार चुकी हैं। इस मूवी की कहानी और कास्ट को लेकर अभी चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मूवी में पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया है, उनका रोल बेहद हिसंक और खतरनाक दिखाया है।

लेकिन आपको ये जानकार हैरानी होगी रहमान डकैत से ज्यादा खूंखार उनका कजिन भाई उजैर बलोच था, जिसने एक गैंगस्टर का सिर काटकर उससे फुटबॉल खेला था। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की जुर्म की दुनिया का मशहूर नाम उजैर बलोच कौन था।

कौन था उजैर बलोच? पाकिस्तानी के कराची में मौजूद ल्यारी में रहमान डकैत का दबदबा कायम था। फ्रंट पर रहमान रहता था और उसके पीछे ढाल की तरह छोटा भाई उजैर बलोच काम किया करता था। सारे काले कारनामे मर्डर, फिरौती, ड्रग्स और बंदूकों की कालाबाजारी के धंधे को वही देखता था। रहमान के आदेश पर उजैर बलोच मारने और मरने के लिए तैयार रहता था।

इनमें से एक घटना वह रही जब उसने विरोधी गैंगस्टर अरशद पप्पू को मौत के घाट उतारा था। उजैर ने पप्पू की निर्मम हत्या की और उसके शरीर की टुकड़े-टुकड़े कर स्थानीय इलाके के लोगों के सामने फेंक दिया। इसके अलावा कुछ चश्मदीदों ने तो यह भी दावा किया था कि उजैर ने अरशद पप्पू के कटे हुए सिर के साथ फुटबॉल की खेला था। यह एक ऐसा काम था जो उस समय ल्यारी में फैली बेहिसाब क्रूरता का प्रतीक बन गया था।

भाई की मौत का लिया था बदला दरअसल उजैर बलोच के इस हिंसक रूप का कारण उसके भाई फैज मोहम्मद की मौत थी, जिसे साल 2003 में अरशद पप्पू ने किडनैप कर लिया था। लेकिन ये किडनैपिंग मौत में बदल गई और अपने भाई फैज को खोने से उजैर पर बदले का भूत सवार हो गया। आलम ये रहा कि उजैर बलोच ने बाद में अरशद पप्पू को बेहरमी से मौत के घाट उतारकर अपने भाई की मौत का बदला लिया। बता दें कि इस घटना के बाद रहमान बलोच ने उजैर को अपने गैंग में शामिल किया।