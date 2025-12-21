ब्लैक कलर के पठानी के साथ Akshaye Khanna ने क्यों पहनी सफेद पगड़ी, वायरल Sher-E-Baloch लुक के पीछे की कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते 5 दिसंबर 2025 को फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) की रिलीज के बाद से सोशल मीडिया का एल्गोरिदम पूरी तरह बदल गया है। धुरंधर के कई सारे लुक वायरल हुए लेकिन अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने लाइमलाइट ही चुरा ली। एक्टर ने फिल्म में रहमान डकैत (Rehman Dakait) का किरदार निभाया है। फिल्म से उनका गाना 'FA9LA' बहुत वायरल हुए और लोग इस पर कई सारी रील बना रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने शेयर किया वीडियो यह गाना मूल रूप से बहरीन के हिप-हॉप सिंगर फ्लिपराची और डैफी ने लिखा और गाया है। अब उनके इस वायरल लुक की कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने एक वीडियो शेयर करके इस पूरे लुक को डिकोड करने की कोशिश की है। अक्षय खन्ना ने फिल्म में रहमत डकैत का किरदार निभाया है और उनके शेर-ए-बलोची लुक को विस्तार से समझाते हुए स्मृति ने बड़ा ही खूबसूरत वीडियो बनाया है। रंग चुनने से लेकर कपड़े का चुनाव करने तक, उन्होंने पूरे पहनावे को डिजाइन किया है। ये वायरल लुक अब और हमेशा के लिए रहमान डकैत की पहचान बन गया है। ऐसा लगता है कि स्टाइलिस्ट और निर्देशक को पहले से ही पता था कि यह सीक्वेंस सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा।