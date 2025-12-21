ब्लैक कलर के पठानी के साथ Akshaye Khanna ने क्यों पहनी सफेद पगड़ी, वायरल Sher-E-Baloch लुक के पीछे की कहानी
फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का 'रहमान डकैत' लुक और उनका गाना 'FA9LA' गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति च ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते 5 दिसंबर 2025 को फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) की रिलीज के बाद से सोशल मीडिया का एल्गोरिदम पूरी तरह बदल गया है। धुरंधर के कई सारे लुक वायरल हुए लेकिन अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने लाइमलाइट ही चुरा ली। एक्टर ने फिल्म में रहमान डकैत (Rehman Dakait) का किरदार निभाया है। फिल्म से उनका गाना 'FA9LA' बहुत वायरल हुए और लोग इस पर कई सारी रील बना रहे हैं।
कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने शेयर किया वीडियो
यह गाना मूल रूप से बहरीन के हिप-हॉप सिंगर फ्लिपराची और डैफी ने लिखा और गाया है। अब उनके इस वायरल लुक की कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने एक वीडियो शेयर करके इस पूरे लुक को डिकोड करने की कोशिश की है। अक्षय खन्ना ने फिल्म में रहमत डकैत का किरदार निभाया है और उनके शेर-ए-बलोची लुक को विस्तार से समझाते हुए स्मृति ने बड़ा ही खूबसूरत वीडियो बनाया है। रंग चुनने से लेकर कपड़े का चुनाव करने तक, उन्होंने पूरे पहनावे को डिजाइन किया है। ये वायरल लुक अब और हमेशा के लिए रहमान डकैत की पहचान बन गया है। ऐसा लगता है कि स्टाइलिस्ट और निर्देशक को पहले से ही पता था कि यह सीक्वेंस सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा।
क्यों चुना काला कलर?
स्मृति चौहान ने कहा,"हम इस सीक्वेंस के लिए उन्हें पूरी तरह से काले रंग का लुक देना चाहते थे क्योंकि हम चाहते थे कि वही सबका ध्यान अपनी ओर खींचें और सीक्वेंस का केंद्र बिंदु बनें।" टीम ने वाकई में कमाल कर दिखाया। हालांकि, गाने में बाद में उन्हें जो पगड़ी पहने दिखाया गया है, उसके रंग को लेकर टीम असमंजस में थी। स्मृति ने आगे कहा, "हमने सफेद रंग चुना क्योंकि काले और सफेद का यह कंट्रास्ट उनके आसपास के रंगों के सागर में एक अलग ही चमक बिखेरता है, जिससे वह सबसे अलग दिखते हैं।"
बलूचिस्तान संस्कृति से प्रेरित था लुक
आगे और डिटेलिंग पर बात करते हुए स्मृति ने कहा कि पोशाक के लिए, टीम को पूरा यकीन था कि वे बलूचिस्तान की संस्कृति से प्रेरित कुछ चाहते हैं। इसलिए, उन्होंने रहमान डकैत के लिए एक पारंपरिक लेकिन काले रंग की बलूची पठानी बनाने का विचार किया, जो एक ही समय में घुलमिल जाए और अलग भी दिखे।
अक्षय के लिए, स्मृति ने अक्षय की हाइट को ध्यान में रखते हुए सेमी-बलूची सलवार का चयन किया। उन्होंने 15-20 मीटर कपड़े से बनने वाली पूरी बलूची सलवार का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय, उन्होंने 6 मीटर कपड़े का उपयोग करके एक सलवार बनाई।
कृपया धैर्य रखें।