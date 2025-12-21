Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tamannaah Bhatia को Dhurandhar के आइटम सॉन्ग में क्यों नहीं चाहते थे आदित्य धर, क्या है इसके पीछे की वजह?

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:56 PM (IST)

    आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' अपनी कहानी, कलाकारों और गानों के लिए खूब सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म का आइटम सॉन्ग 'शरारत' भी काफी लोकप्रिय है ...और पढ़ें

    Hero Image

    तमन्ना भाटिया और क्रिस्टल डिसूजा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) अपनी रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म की कहानी, इसके कलाकार, उनके अभिनय के साथ-साथ गानों की खूब तारीफ हो रही है। फिल्म में रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) और राकेश बेदी जैसे कलाकार नजर आए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वायरल हो रहा धुरंधर का गाना

    धुरंधर के टाइटल ट्रैक, FA9LA गाने के अलावा मूवी का एक आइटम सॉन्ग 'शरारत' भी अपनी आकर्षक धुन और एनर्जेटिक डांस स्टेप्स से दर्शकों को अपना दीवानी बना रहा है। इसमें आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा नजर आ रही हैं। अब इसके कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने इस पर बात की और बताया कि वो इस गाने के लिए तमन्ना भाटिया को कास्ट करना चाहते थे लेकिन आदित्य धर ने इसके लिए मना कर दिया।

    यह भी पढ़ें- 'हवा में गायब हो गए', Dhurandhar को लेकर संदीप रेड्डी वांगा ने किया ऐसा पोस्ट, बोले- 'कोई कन्फ्यूजन...'

    आदित्य धर ने कर दिया था मना

    फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में विजय ने कहा,'मेरे दिमाग में तमन्ना च्वॉइस थीं इस गाने के लिए। मैंने सजेस्ट भी किया था लेकिन आदित्य सर इस पर क्लियर थे कि उन्हें कोई आइटम सॉन्ग टाइप नहीं चाहिए था। वो नहीं चाहते थे कि कुछ भी ऐसे हो जो स्टोरी से बाहर चला जाए। इसीलिए इस गाने में दो लड़कियां थीं, एक नहीं। वो नहीं चाहते थे कि किसी एक शख्स को अटेंशन मिल। तो अगर ये तमन्ना या कोई और होती तो ये उनके बारे में होता और स्टोरी के बारे में नहीं। तो अगर आप स्टोरी से बाहर जाते हो तो गाना बिल्कुल कट टू कट है।'

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Saregama India (@saregama_official)

    शादी के समय बजता है गाना

    फिल्म के गाने 'शरारत' में रणवीर सिंह द्वारा अभिनीत हमजा किरदार सारा अर्जुन द्वारा अभिनीत यालीना जमाली के शादी के समय आता है। शादी के जश्न के दौरान यह गाना बजता है, जिससे उत्सव का माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। बता दें कि विजय ने इससे पहले स्त्री 2 के हिट ट्रैक आज की रात को कोरियोग्राफ किया है जिसमें तमन्ना भाटिया नजर आई हैं।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks)

    धुरंधर फिल्म की इंटरनेट यूजर्स और मशहूर हस्तियों ने खूब तारीफ की है। कराची के लयारी इलाके में घटी वास्तविक घटनाओं और आपराधिक गिरोहों से प्रेरित यह फिल्म, सच्ची घटनाओं पर आधारित है और पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को दर्शाती है।

    यह भी पढ़ें- Ranveer Singh से छीना था शक्तिमान का रोल, अब उन्हीं की फिल्म धुरंधर की तारीफ में जुटे मुकेश खन्ना