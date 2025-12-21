Tamannaah Bhatia को Dhurandhar के आइटम सॉन्ग में क्यों नहीं चाहते थे आदित्य धर, क्या है इसके पीछे की वजह?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) अपनी रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म की कहानी, इसके कलाकार, उनके अभिनय के साथ-साथ गानों की खूब तारीफ हो रही है। फिल्म में रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) और राकेश बेदी जैसे कलाकार नजर आए।

वायरल हो रहा धुरंधर का गाना धुरंधर के टाइटल ट्रैक, FA9LA गाने के अलावा मूवी का एक आइटम सॉन्ग 'शरारत' भी अपनी आकर्षक धुन और एनर्जेटिक डांस स्टेप्स से दर्शकों को अपना दीवानी बना रहा है। इसमें आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा नजर आ रही हैं। अब इसके कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने इस पर बात की और बताया कि वो इस गाने के लिए तमन्ना भाटिया को कास्ट करना चाहते थे लेकिन आदित्य धर ने इसके लिए मना कर दिया।