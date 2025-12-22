Language
    Dhurandhar के 'उजैर बलूच' ने तोड़ा लाखों लड़कियों का दिल, असल जिंदगी में इस एक्ट्रेस को कर रहे हैं डेट

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:19 PM (IST)

    Dhurandhar में उजैर बलूच का किरदार निभाने वाले दानिश पंडोर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, फैंस उन्हें खूब बधाईयां दे रहे हैं। हालांकि एक नोट ने सबक ...और पढ़ें

    क्या अहाना कुमरा को डेट कर रहे हैं दानिश

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जहां रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना को आदित्य धर की 'धुरंधर' में उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए खूब तारीफ मिल रही है, वहीं फिल्म के दूसरे कलाकारों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस मूवी का हर कलाकार किसी ना किसी वजह से वायरल हो रहा है।

    शानदार कलाकारों में से एक हैं दानिश पंडोर, जिन्होंने रहमान डकैत के चचेरे भाई उजैर बलूच का किरदार निभाया है। आज एक्टर के लिए खास दिन है क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और उन्हें परिवार, दोस्तों और फैंस से ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं मिल रही हैं। हालांकि, सबसे प्यारा जन्मदिन का मैसेज अहाना एस कुमरा की तरफ से आया।

    क्या अहाना को डेट कर रहे हैं दानिश पंडोर

    इंस्टाग्राम पर, अहाना ने अपनी और दानिश की कई अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं। खूबसूरत तस्वीरों के साथ, उन्होंने धुरंधर में दानिश और उनकी सफलता का जश्न मनाते हुए एक लंबा, दिल को छू लेने वाला नोट लिखा। उन्होंने लिखा, 'मेरे जानने वाले सबसे दयालु लड़के को! हैप्पी हैप्पी बर्थडे DP! मुझे उम्मीद है और मैं प्रार्थना करती हूं कि तुम्हें वह सब कुछ मिले जो तुम्हारा दिल चाहता है'। इसके साथ ही उन्होंने कई सेलिब्रेशन वाले इमोजी भी लगाए, जिनमें पटाखे, बुरी नजर से बचाने वाले इमोजी, लाल दिल और दूसरे इमोजी शामिल थे।

    उन्होंने आगे कहा, 'भगवान करे जिंदगी हमेशा आप पर मेहरबान रहे और आपको वह सारा प्यार, सफलता और खुशी मिले जिसके आप हकदार हैं! हमेशा आपके लिए शुभकामनाएं! हमेशा के लिए। आपका साल धुरंधर जैसा हो डैनी बॉय'।

    धुरंधर की सफलता पर बात करते हुए दानिश ने कहा, 'धुरंधर की सफलता ने सब कुछ बदल दिया है। इसलिए यह एक खास जन्मदिन है। मेरे लिए, अपने परिवार के साथ दिन बिताना सेलिब्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका है और मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूं। वैसे तो, मुझे इस दिन काम करना पसंद होता। पिछले साल, मैं अपने जन्मदिन पर धुरंधर की शूटिंग कर रहा था।

    धुरंधर में अपने रोल उजैर बलूच पर दानिश पंडोर

    जब उनसे पूछा गया कि उन्हें यह अहम रोल कैसे मिला, तो उन्होंने कहा, 'मैं (कास्टिंग डायरेक्टर) मुकेश छाबड़ा, मुकेश भाई का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने असल में इस रोल के लिए मेरा ऑडिशन लिया और इसे आदित्य सर को भेजा और फिर मैं आदित्य सर का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इस खूबसूरत रोल के लिए परफॉर्म करने का मौका दिया। यह बहुत जरूरी है कि आपका डायरेक्टर और आपका कास्टिंग डायरेक्टर आप पर भरोसा करे'।

