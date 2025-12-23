Dhurandhar Worldwide Collection: शिकारी बन चुका है 'धुरंधर', 18वें दिन की कमाई से जानकर रह जाएंगे शॉक्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' का हाथ आना अब बेहद मुश्किल है। मूवी ने महज 17 दिनों के अंदर 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'छावा' का इंडिया के साथ-साथ ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है।

हालांकि, उसका ये रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी वर्ल्डवाइड इस फिल्म की रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज है और इसके निशाने पर 2025 के बाद अब 2023 और 2024 की फिल्में भी आ गई हैं। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ क्रॉस कर चुकी 'धुरंधर' का कौन है निशाना, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

धुरंधर ने 18 दिनों में किया इतना बिजनेस दुनियाभर में धुरंधर की शुरुआत वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भले ही 32 करोड़ के साथ हुई थी, लेकिन देखते ही देखते इस फिल्म ने ग्लोबली अपनी धाक जमा ली। गल्फ कंट्रीज में बैन के बाद भी फिल्म को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि रविवार के बाद 18वें दिन सोमवार को भी मूवी की सॉलिड कमाई हुई है।

कौन-कौन है धुरंधर के रास्ते का कांटा? बॉलीवुड की ऐसी कम फिल्मों के साथ देखने को मिलता है, जब वह विदेशों में भी अपना असर छोड़ सके और 'धुरंधर' के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि इस फिल्म ने सिर्फ ओवरसीज मार्केट में इस मूवी ने 186 करोड़ का बिजनेस किया है, अगर ये मूवी जनवरी तक टिकी रहती है, तो विदेशों में सबसे ज्यादा कमाऊं इंडियन मूवीज में से एक बन जाएगी।