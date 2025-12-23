Language
    Dhurandhar Worldwide Collection: शिकारी बन चुका है 'धुरंधर', 18वें दिन की कमाई से जानकर रह जाएंगे शॉक्ड

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:41 AM (IST)

    Dhurandhar Worldwide Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छी कमाई कर रही है। वर्ल्डवाइड 800 करोड़ कमाने के बाद भी मूवी ने द ...और पढ़ें

    धुरंधर वर्ल्डवाइड कलेक्शन डे-18/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' का हाथ आना अब बेहद मुश्किल है। मूवी ने महज 17 दिनों के अंदर 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'छावा' का इंडिया के साथ-साथ ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है।

    हालांकि, उसका ये रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी वर्ल्डवाइड इस फिल्म की रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज है और इसके निशाने पर 2025 के बाद अब 2023 और 2024 की फिल्में भी आ गई हैं। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ क्रॉस कर चुकी 'धुरंधर' का कौन है निशाना, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

    धुरंधर ने 18 दिनों में किया इतना बिजनेस

    दुनियाभर में धुरंधर की शुरुआत वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भले ही 32 करोड़ के साथ हुई थी, लेकिन देखते ही देखते इस फिल्म ने ग्लोबली अपनी धाक जमा ली। गल्फ कंट्रीज में बैन के बाद भी फिल्म को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि रविवार के बाद 18वें दिन सोमवार को भी मूवी की सॉलिड कमाई हुई है।

    सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह-संजय दत्त ,अक्षय खन्ना और आर माधवन स्टारर 'धुरंधर' ने दुनियाभर में अभी तक 872 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। सिंगल डे पर सोमवार को मूवी ने 19 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया है।

    कौन-कौन है धुरंधर के रास्ते का कांटा?

    बॉलीवुड की ऐसी कम फिल्मों के साथ देखने को मिलता है, जब वह विदेशों में भी अपना असर छोड़ सके और 'धुरंधर' के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि इस फिल्म ने सिर्फ ओवरसीज मार्केट में इस मूवी ने 186 करोड़ का बिजनेस किया है, अगर ये मूवी जनवरी तक टिकी रहती है, तो विदेशों में सबसे ज्यादा कमाऊं इंडियन मूवीज में से एक बन जाएगी।

    'धुरंधर' विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' को तो पीछे छोड़ चुकी है। रणबीर कपूर की एनिमल को भले ही धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन वर्ल्डवाइड इस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ने से अभी भी पीछे है। एनिमल का दुनियाभर में रिकॉर्ड तोड़ने के लिए फिल्म को वर्ल्डवाइड अभी भी 45 करोड़ कमाने होंगे, क्योंकि रणबीर की फिल्म ने दुनियाभर में 917 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके बाद शाह रुख की पठान-जवान, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 और प्रभास की बाहुबली भी कतार में हैं।

