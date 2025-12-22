Dhurandhar Box Office Day 18: सोमवार को धुरंधर पर बरसी भोले शंकर की कृपा, नोटों की हुई झमाझम बारिश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Dhurandhar Box Office Collection Day 18: फिल्म धुरंधर ने रिलीज के तीसरे हफ्ते में एंट्री मार ली है। अब तक इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पर लाजवाब प्रदर्शन देखने को मिला है। कमाई के मामले में अभिनेता रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर ने ऐतिहासिक कारनामा करके दिखाया है।

तीसरे वीक में भी धुरंधर को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत मिली है, इसका अंदाजा आप फिल्म के 18वें दिन के कलेक्शन को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। आइए जानते हैं तीसरे सोमवार को इस मूवी ने कितने करोड़ का कारोबार किया है।

धुरंधर ने 18वें दिन छापे इतने नोट निर्देशक आदित्य धर की धुरंधर पिछले दो मंडे टेस्ट में फुल मार्क्स के साथ पास हुई है। तीसरे सोमवार को भी मूवी ने वही पुराना अंदाजा बरकरार रखा है और सही मायनों में कहा जाए तो इस मूवी भोले शंकर की कृपा बरसी है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के 18वें दिन धुरंधर ने करीब 20 करोड़ का कारोबार किया है, जो तीसरे हफ्ते में काबिल-ए-तारीफ माना जा रहा है।

इससे पहले ये कारनामा शाह रुख खान की जवान, राजकुमार राव की स्त्री 2 और विक्की कौशल की छावा ने किया था। जिस रफ्तार से धुरंधर कलेक्शन करते हुई आगे बढ़ रही है, उस आधार पर आने वाले दिनों में ये फिल्म इन मूवीज को पछाड़ती हुई नजर आएगी।