Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhurandhar Box Office Day 18: सोमवार को धुरंधर पर बरसी भोले शंकर की कृपा, नोटों की हुई झमाझम बारिश

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:40 PM (IST)

    Dhurandhar Collection Day 18: अभिनेता रणवीर सिंह की लेटेस्ट फिल्म धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन तीसरे हफ्ते में भी कम नहीं हो रहा है। रिली ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जमाई धाक (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Dhurandhar Box Office Collection Day 18: फिल्म धुरंधर ने रिलीज के तीसरे हफ्ते में एंट्री मार ली है। अब तक इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पर लाजवाब प्रदर्शन देखने को मिला है। कमाई के मामले में अभिनेता रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर ने ऐतिहासिक कारनामा करके दिखाया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीसरे वीक में भी धुरंधर को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत मिली है, इसका अंदाजा आप फिल्म के 18वें दिन के कलेक्शन को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। आइए जानते हैं तीसरे सोमवार को इस मूवी ने कितने करोड़ का कारोबार किया है। 

    धुरंधर ने 18वें दिन छापे इतने नोट

    निर्देशक आदित्य धर की धुरंधर पिछले दो मंडे टेस्ट में फुल मार्क्स के साथ पास हुई है। तीसरे सोमवार को भी मूवी ने वही पुराना अंदाजा बरकरार रखा है और सही मायनों में कहा जाए तो इस मूवी भोले शंकर की कृपा बरसी है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के 18वें दिन धुरंधर ने करीब 20 करोड़ का कारोबार किया है, जो तीसरे हफ्ते में काबिल-ए-तारीफ माना जा रहा है। 

    dhurandharboxoffice

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar Collection: 'धुरंधर' के धमाके से 'एनिमल' पस्त! रणवीर ने 17 दिन में ही हिला दी रणबीर की बादशाहत

    इसके साथ ही धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। बता दें कि रविवार तक इस मूवी का टोटल कलेक्शन 579 करोड़ से आस-पास रहा। ऐसे में धुरंधर ने एक और बड़ा कीर्तिमान रच दिया है, 600 करोड़ कमाने के बाद फिल्म धुरंधर हिंदी सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में चौथे पायदान पर आ जाएगी।

    dhurandharday11collection

    इससे पहले ये कारनामा शाह रुख खान की जवान, राजकुमार राव की स्त्री 2 और विक्की कौशल की छावा ने किया था। जिस रफ्तार से धुरंधर कलेक्शन करते हुई आगे बढ़ रही है, उस आधार पर आने वाले दिनों में ये फिल्म इन मूवीज को पछाड़ती हुई नजर आएगी। 

    2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

    धुरंधर साल 2025 की सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली फिल्म बनने जा रही है। फिलहाल ये मूवी छावा से पीछे है, जिसकी लाइफटाइम कमाई 600.10 करोड़ रही थी। ऐसे में मंगलवार को धुरंधर इस साल की हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी बन जाएगी। 

    यह भी पढ़ें- 'रहमान डकैत' के वायरल मूव्स की दीवानी हुईं शिल्पा शेट्टी, Dhurandhar के गाने पर दिल खोलकर किया डांस