सलमान खान की फिल्म के लिए काल बना Dhurandhar, भाईजान से छीन ली ये गद्दी
Dhurandhar Collection: फिल्म धुरंधर इन दिनों कमाई के मामले में दुनियाभर में धमाल मचा रही है। इस मूवी ने अब सुपरस्टार सलमान खान की एक बड़ी फिल्म को पछा ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों फिल्म धुरंधर का धमाका पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। धमाकेदार बिजनेस के दम पर ग्लोबली रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर की तूती बोल रही है। रिलीज के पहले दिन से लेकर अब तक धुरंधर ने कलेक्शन के मामले में कई कीर्तिमान रचे हैं और कई रिकॉर्ड्स को धराशायी किया है।
इस कड़ी में अब अगला नाम सुपरस्टार सलमान खान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म का नाम शामिल हो रहा है, जिसे वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में धुरंधर ने पछाड़ दिया है। आइए जानते हैं कि इस बार धुरंधर के निशाने पर कौन सी फिल्म आई है।
धुरंधर के आते पस्त हुई सलमान की ये मूवी
मंगलवार धुरंधर की रिलीज का 19वां दिन रहा। इस दिन कमाई के मामले में इंडियन बॉक्स ऑफिस से लेकर ग्लोबली तक इस मूवी ने बंपर कलेक्शन करके दिखाया गया। जिसकी बदौलत इस मूवी ने सलमान खान के करियर की सबसे सफल फिल्म बजरंगी भाईजान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार दरअसल साल 2015 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली बजरंगी भाईजान ने वर्ल्डवाइड 918.18 करोड़ का कारोबार किया था और अब धुरंधर महज 19 दिन में 925.28 करोड़ के कमाई के आंकड़े पर पहुंच गई है। इस तरह से रणवीर सिंह की फिल्म सलमान की मूवी के रिकॉर्ड को तोड़ डाला है।
यह भी पढ़ें- Dhurandhar Worldwide Collection: बढ़ता ही जा रहा है 'धुरंधर' का खौफ, मंगलवार को विदेशों में कमाई में आया उछाल
इस तरह से अब धुरंधर हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे अधिक वर्ल्डवाइड कलेक्शन करने वाली चौथी फिल्म बन गई है। अभी भी इस मूवी के सामने 3 ऐसी फिल्में मौजूद हैं, जो पूरी दुनियाभर में ऐतिहासिक कमाई करने में कामयाब रही थीं। आइए उन फिल्मों के नाम और कलेक्शन की डिटेल्स जानते हैं।
धुरंधर से आगे हैं ये तीन फिल्में
वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में धुरंधर से आगे जो तीन मूवीज हैं, उनमें आमिर खान की दंगल और शाह रुख खान की जवान,पठान के नाम शामिल हैं। इन तीनों फिल्मों ने ग्रॉस 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, जिसकी डिटेल्स इस प्रकार है-
दंगल- 1968.03 करोड़
जवान- 1148.32 करोड़
पठान- 1050.3 करोड़
धुरंधर- 925.28 करोड़
ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में धुरंधर जवान और पठान के रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ देगी। हालांकि, दंगल की वर्ल्डवाइड कमाई का रिकॉर्ड तोड़ना इसके लिए बड़ी चुनौती रहेगी।
यह भी पढ़ें- शाह रुख-सलमान की फिल्म पर Dhurandhar के एक्टर ने साधा निशाना, YRF Spy Universe पर कहा कुछ ऐसा!
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।