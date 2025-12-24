सलमान खान की फिल्म के लिए काल बना Dhurandhar, भाईजान से छीन ली ये गद्दी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों फिल्म धुरंधर का धमाका पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। धमाकेदार बिजनेस के दम पर ग्लोबली रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर की तूती बोल रही है। रिलीज के पहले दिन से लेकर अब तक धुरंधर ने कलेक्शन के मामले में कई कीर्तिमान रचे हैं और कई रिकॉर्ड्स को धराशायी किया है।

इस कड़ी में अब अगला नाम सुपरस्टार सलमान खान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म का नाम शामिल हो रहा है, जिसे वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में धुरंधर ने पछाड़ दिया है। आइए जानते हैं कि इस बार धुरंधर के निशाने पर कौन सी फिल्म आई है।

धुरंधर के आते पस्त हुई सलमान की ये मूवी मंगलवार धुरंधर की रिलीज का 19वां दिन रहा। इस दिन कमाई के मामले में इंडियन बॉक्स ऑफिस से लेकर ग्लोबली तक इस मूवी ने बंपर कलेक्शन करके दिखाया गया। जिसकी बदौलत इस मूवी ने सलमान खान के करियर की सबसे सफल फिल्म बजरंगी भाईजान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार दरअसल साल 2015 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली बजरंगी भाईजान ने वर्ल्डवाइड 918.18 करोड़ का कारोबार किया था और अब धुरंधर महज 19 दिन में 925.28 करोड़ के कमाई के आंकड़े पर पहुंच गई है। इस तरह से रणवीर सिंह की फिल्म सलमान की मूवी के रिकॉर्ड को तोड़ डाला है।