शाह रुख-सलमान की फिल्म पर Dhurandhar के एक्टर ने साधा निशाना, YRF Spy Universe पर कहा कुछ ऐसा!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनी है। फिल्म की बंपर कमाई हो रही है। फिल्म दुनियाभर में एक हजार करोड़ कता आंकड़ा पार करने वाली है। ऐसे में फिल्म की कमाई को देखते हुए मेकर्स भी सातवें आसमान पर हैं। धुरंधर एक ऐसी स्पाई फिल्म बनी है, जिसने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। अब हाल ही में धुरंधर के एक एक्टर ने पठान और टाइगर पर इनडायरेक्टली निशाना साधा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिना नाम लिए साधा टाइगर-पठान पर निशाना? दरअसल हाल ही में फिल्म धुरंधर के एक एक्टर अंकित सागर (Ankit Sagar) ने बिना नाम लिए YRF की स्पाई यूनिवर्स पर निशाना साधा है। हालांकि उन्होंने यहां किसी का नाम नहीं लिया पर जो वो इशारे में कहने की कोशिश कर रहे थे, उससे बहुत कुछ साफ हुआ है।

दरअसल हाल ही में सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस पर बात की। उनसे यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स को लेकर सवाल किया और पूछा गया कि क्या धुरंधर स्पाई यूनिवर्स को टक्कर ले सकती हैं तो उन्होंने कहा कि,