Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाह रुख-सलमान की फिल्म पर Dhurandhar के एक्टर ने साधा निशाना, YRF Spy Universe पर कहा कुछ ऐसा!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:25 PM (IST)

    धुरंधर एक ऐसी स्पाई फिल्म बनी है, जिसने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। अब हाल ही में धुरंधर के एक एक्टर ने पठान और टाइगर पर इनडायरेक्टली निशाना साधा है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुरंधर के एक्टर ने सलमान-शाहरुख की फिल्मों पर साधा निशाना

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनी है। फिल्म की बंपर कमाई हो रही है। फिल्म दुनियाभर में एक हजार करोड़ कता आंकड़ा पार करने वाली है। ऐसे में फिल्म की कमाई को देखते हुए मेकर्स भी सातवें आसमान पर हैं। धुरंधर एक ऐसी स्पाई फिल्म बनी है, जिसने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। अब हाल ही में धुरंधर के एक एक्टर ने पठान और टाइगर पर इनडायरेक्टली निशाना साधा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिना नाम लिए साधा टाइगर-पठान पर निशाना?

    दरअसल हाल ही में फिल्म धुरंधर के एक एक्टर अंकित सागर (Ankit Sagar) ने बिना नाम लिए YRF की स्पाई यूनिवर्स पर निशाना साधा है। हालांकि उन्होंने यहां किसी का नाम नहीं लिया पर जो वो इशारे में कहने की कोशिश कर रहे थे, उससे बहुत कुछ साफ हुआ है।

    Tiger pathan

    दरअसल हाल ही में सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस पर बात की। उनसे यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स को लेकर सवाल किया और पूछा गया कि क्या धुरंधर स्पाई यूनिवर्स को टक्कर ले सकती हैं तो उन्होंने कहा कि,

    धुरंधर की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि ये फिल्म जमीनी सच को दिखाती है। मैं बिल्कुल सबसे साथ काम करना चाहता हूं। हर फिल्म में कुछ ना कुछ तो कॉमन होता है। ये फिल्म बड़े और स्टाइलिश स्पाई फ्रेंचाइजी के सामने भी मजबूती से खड़ी नजर आती है। धुरंधर में तो आपको सबकुछ मिल जाएगा, जो सच में एक दर्शक चाहता है। ISI और RAW एजेंट असल जिंदगी में कभी एक-दूसरे के साथ डांस नहीं करेंगे, लेकिन शायद उन्होंने ऐसा कराया क्योंकि उन्हें शायद व्यूज और कमाई करनी थी।

    यह भी पढ़ें- Exclusive: 'फ्री का प्रमोशन...' Dhurandhar के 'डोंगा' का Dhruv Rathee को करारा जवाब, फिल्म को कहा था प्रोपेगेंडा

    javed

    अंकित सागर ने इस इंटव्यू में भले ही किसी का नाम लिया हो, लेकिन अब लोग उनके इस जवाब को पठान, टाइगर और वॉर जैसी फिल्मों से जोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म धुरंधर में अंकित सागर ने जावेद खनानी का किरदार निभाया था। उनके किरदार की भी खूब तारीफें हो रही हैं। वहीं धुरंधर की बात करें तो फिल्म का अगला पार्ट अगले साल 19 मार्च 2026 को आएगा। 

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना को फीस बढ़ाने की चुकानी पड़ी कीमत, 345 करोड़ कमाने वाली फ्रेंचाइजी से हुए आउट?