Dhurandhar की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना को फीस बढ़ाने की चुकानी पड़ी कीमत, 345 करोड़ कमाने वाली फ्रेंचाइजी से हुए आउट?
एंटरटेनमेट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' की सक्सेस को एन्जॉय कर रहे हैं। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा और वर्ल्डवाइड 900 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी मूवी में 'रहमान डकैत' के किरदार के लिए उन्हें काफी प्यार मिल रहा है।
'धुरंधर' के बाद अब अक्षय खन्ना, सनी देओल के साथ दो बड़ी फिल्मों 'बॉर्डर-2' और 'इक्का' में साथ दिखाई देने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके हाथ में अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम-3' भी है। हालांकि, अब रिपोर्ट्स की मानें तो इन तीनों में से अक्षय खन्ना ने 'धुरंधर' की सफलता के बाद कन्नी काट ली है। किस फिल्म से किनारा करते हुए उन्होंने लिया कौन से एक्टर से पंगा, नीचे आर्टिकल में पढ़ें पूरी डिटेल्स:
अक्षय खन्ना ने शुरू होने से पहले ही छोड़ दी ये फिल्म
बॉलीवुड मशीन की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय खन्ना ने धुरंधर की सफलता के बाद किसी और की नहीं, बल्कि 345 करोड़ बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने वाली फिल्म की सफल फ्रेंचाइजी 'दृश्यम-3' छोड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर ने इस सफल फ्रेंचाइजी की तीसरी इंस्टॉलमेंट छोड़ने का फैसला मेकर्स के साथ क्रिएटिव डिफरेंस के कारण लिया है।
रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि अक्षय खन्ना ने 'धुरंधर' की सफलता के बाद मेकर्स से अपनी फीस में बढ़ोतरी की मांग की थी। इसके अलावा वह दृश्यम 3 में वह अपने लुक्स में भी थोड़ा बदलाव चाहते थे, लेकिन उनके मेकर्स उनके इस फैसले के फेवर में नहीं थे, जिसकी वजह से अक्षय खन्ना को सफल फ्रेंचाइजी से हाथ धोना पड़ा।
कब थिएटर में आएगी 'दृश्यम 3'?
एक तरफ ये भी खबर है कि अक्षय खन्ना और मेकर्स के बीच अभी भी 'दृश्यम-3' को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर फिल्म की टीम ने कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है। अक्षय खन्ना के काम को जितना 'धुरंधर' में पसंद किया गया है, उस हिसाब से उनका इस फिल्म से आउट होना कहीं न कहीं फिल्म को थोड़ा नुकसान जरूर पहुंचा सकता है।
अजय देवगन और तब्बू स्टारर 'दृश्यम-3' की तीसरी इनस्टॉलमेंट का निर्देशन अभिषेक पाठक कर रहे हैं। ये फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी।
