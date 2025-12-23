Exclusive: 'फ्री का प्रमोशन...' Dhurandhar के डोंगा का Dhruv Rathee को करारा जवाब, फिल्म को कहा था प्रोपेगेंडा
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई धुरंधर की एक तरफ तो काफी तारीफ हो रही है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी खूब नोट छाप रही है। वहीं दूसरी और एक वर्ग और भी जो फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। इनमें से एक नाम यूट्यूबर ध्रुव राठी का भी शामिल है जिन्होंने हाल ही में इस फिल्म पर एक वीडियो बनाकर इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है।
नवीन कौशिक का ध्रुव राठी को जवाब
जागरण न्यू मीडिया से खास बातचीत में अब धुरंधर में डोंगा का किरदार निभाने वाले नवीन कौशिक ने इस पर रिएक्शन दिया है। जब उनसे पूछा गया कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। इस पर उन्होंने कहा, 'हर किसी का अपना ओपिनियन है तो उनका भी अपना एक ओपिनियन है, जिसे हमें कोई दिक्कत नहीं है । हमें तो उनके वीडियो के बाद भी दर्शक मिल रहे हैं बल्कि और ज्यादा मिल रहे हैं। तो अगर फिल्म को फायदा पहुंचता है तो पब्लिसिटी कैसी भी हो अच्छी या बुरी उससे क्या फर्क पड़ता। उनके वीडियो पर अब तक 15 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, तो मैं कहूंगा कि वेलकम ध्रुव राठी, आपके ओपिनियन से हमें फायदा ही पहुंचा है'।
डोंगा के बाद कैसा किरदार करना चाहते हैं नवीन
धुरंधर में नवीन के डोंगा के किरदार को भी काफी पसंद किया गया है। जब उनसे पूछा गया कि अब वे किस तरह फिल्म या रोल करना चाहते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें मर्डर मिस्ट्री या मिस्ट्री थ्रिलर जॉनर काफी पसंद है तो वही करना चाहुंगा।
धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और हर रोज बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। धुरंधर दुनियाभर में 900 करोड़ रुपये कमा चुकी है और 1000 करोड़ रुपये आंकडे़ के पास पहुंचने वाली है। इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, दानिश पंडोर और नवीन कौशिक जैसे कलाकारों ने काम किया है।
