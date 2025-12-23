Exclusive: 'फ्री का प्रमोशन...' Dhurandhar के डोंगा का Dhruv Rathee को करारा जवाब, फिल्म को कहा था प्रोपेगेंडा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई धुरंधर की एक तरफ तो काफी तारीफ हो रही है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी खूब नोट छाप रही है। वहीं दूसरी और एक वर्ग और भी जो फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। इनमें से एक नाम यूट्यूबर ध्रुव राठी का भी शामिल है जिन्होंने हाल ही में इस फिल्म पर एक वीडियो बनाकर इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नवीन कौशिक का ध्रुव राठी को जवाब जागरण न्यू मीडिया से खास बातचीत में अब धुरंधर में डोंगा का किरदार निभाने वाले नवीन कौशिक ने इस पर रिएक्शन दिया है। जब उनसे पूछा गया कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। इस पर उन्होंने कहा, 'हर किसी का अपना ओपिनियन है तो उनका भी अपना एक ओपिनियन है, जिसे हमें कोई दिक्कत नहीं है । हमें तो उनके वीडियो के बाद भी दर्शक मिल रहे हैं बल्कि और ज्यादा मिल रहे हैं। तो अगर फिल्म को फायदा पहुंचता है तो पब्लिसिटी कैसी भी हो अच्छी या बुरी उससे क्या फर्क पड़ता। उनके वीडियो पर अब तक 15 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, तो मैं कहूंगा कि वेलकम ध्रुव राठी, आपके ओपिनियन से हमें फायदा ही पहुंचा है'।