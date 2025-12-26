Dhurandhar Collection Day 22: अब 'धुरंधर' को रोक पाना हुआ मुश्किल, क्रिसमस पर थिएटर्स में उड़ाया गर्दा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' 2025 की नंबर 1 फिल्म बनकर उभरी है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह स्पाई थ्रिलर फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और आते ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में फिल्म ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कार लिया है।

दुनियाभर में धुरंधर का कमाल कलेक्शन के मामले में फिल्म अभी भी रुकने को तैयार नहीं है। दूसरा लंबे वीकेंड का भी इसको भरपूर फायदा मिला रहा है। धुरंधर ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म ने इस साल की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 और छावा को पीछे छोड़ दिया है। जहां छावा ने वर्ल्डवाइड 807.91 करोड़ रुपये और कांतारा चैप्टर 1 ने 852 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं जियो स्टूडियोज की रिपोर्ट के अनुसार, धुरंधर ने सिर्फ 21 दिनों में दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म का कुल कलेक्शन 1006.7 करोड़ रुपये है।

यह भी पढ़ें- Dhurandhar Collection Day 19: मंगलवार को महाबली बना धुरंधर, कमाई से इस मूवी का कर दिया तख्ता पलट कितना रहा 22वें दिन का कलेक्शन? वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ से शुरुआत करने वाली धुरंधर अभी भी सीना ताने खड़ी है। आलम ये है कि बॉक्स ऑफिस पर तीन हफ्ते पूरे करने के बाद भी फिल्म डबल डिजिट में कमाई कर रही है। धुरंधर ने अपना पहला हफ्ता 207.25 करोड़, दूसरा हफ्ता 253.25 करोड़ और तीसरा हफ्ता 173 करोड़ रुपये के साथ खत्म किया। वहीं फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 22 दिन पूरे कर लिए हैं। 22वें दिन के अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक फिल्म का कलेक्शन 8.57 करोड़ रुपये हो गया है। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 642.07 करोड़ रुपये हो गया है।