    Dhurandhar Worldwide Collection: क्रिसमस पर 'धुरंधर' की बल्ले-बल्ले, 'पठान' का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ इतना दूर

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:00 PM (IST)

    Dhurandhar Worldwide Collection: रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर को रिलीज हुए अभी सिर्फ 21 दिन हुए हैं और इसने कई ब्लॉकबस्टर मूवी को पछाड़ दिया है। क्रिसमस क ...और पढ़ें

    धुरंधर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) इन दिनों सफलता के झंडे लहरा रही है। फिल्म शुरुआती दिन से ही कमाई से हैरान कर रही है। वीकडेज में तो फिल्म का कारोबार अच्छा चल रहा है, इसे हॉलीडे का भी फायदा मिल रहा है। क्रिसमस पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर को 21 दिन हो गए हैं और इसने मात्र तीन हफ्ते में बजरंगी भाईजान (Bajrangi Bhaijaan) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह अब तक की टॉप 5 हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई है। पठान का रिकॉर्ड तोड़ने में यह बस चंद कदम दूर है।

    क्रिसमस पर धुरंधर का धमाका

    धुरंधर भारत समेत विदेशों में भी बेतहाशा नोट छाप रहा है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म ने 21वें दिन यानी क्रिसमस के मौके पर 28 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। फिल्म का भारत में  कुल कारोबार 668.80 करोड़ रुपये है। यह तो रहा घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। विदेशी बाजार में फिल्म की कमाई का नंबर जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 

    दुनियाभर में धुरंधर ने छापे करारे नोट

    धुरंधर ने मात्र तीन हफ्ते में विदेशी मार्केट में 200 के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। दुनियाभर में फिल्म का कलेक्शन 1003.1 करोड़ रुपये है। इस लिहाज से फिल्म ने बजरंगी भाईजान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो 918.18 करोड़ रुपये कमाकर दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट में चौथे पायदान पर थी।

    इन फिल्मों को पछाड़ने की तैयारी में धुरंधर

    सलमान खान की फिल्म के बाद धुरंधर 26 दिसंबर को कमाई से शाह रुख खान की फिल्म का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी और यह फिल्म है पठान। पठान ने दुनियाभर में 1050.3 करोड़ रुपये कमाए थे, जिसे कुचलने में धुरंधर एक कदम दूर है। शुक्रवार तक यह फिल्म पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ तीसरे पायदान पर आ जाएगी। वहीं टॉप 2 हाइएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्मों में दंगल (1968.03) और जवान (1148.32 करोड़) है। 

