Dhurandhar Worldwide Collection: क्रिसमस पर 'धुरंधर' की बल्ले-बल्ले, 'पठान' का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ इतना दूर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) इन दिनों सफलता के झंडे लहरा रही है। फिल्म शुरुआती दिन से ही कमाई से हैरान कर रही है। वीकडेज में तो फिल्म का कारोबार अच्छा चल रहा है, इसे हॉलीडे का भी फायदा मिल रहा है। क्रिसमस पर भी कुछ ऐसा ही हुआ।

5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर को 21 दिन हो गए हैं और इसने मात्र तीन हफ्ते में बजरंगी भाईजान (Bajrangi Bhaijaan) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह अब तक की टॉप 5 हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई है। पठान का रिकॉर्ड तोड़ने में यह बस चंद कदम दूर है।

क्रिसमस पर धुरंधर का धमाका धुरंधर भारत समेत विदेशों में भी बेतहाशा नोट छाप रहा है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म ने 21वें दिन यानी क्रिसमस के मौके पर 28 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। फिल्म का भारत में कुल कारोबार 668.80 करोड़ रुपये है। यह तो रहा घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। विदेशी बाजार में फिल्म की कमाई का नंबर जानकर आपके होश उड़ जाएंगे।