Dhurandhar से धमाल मचाने वाले कौन हैं Shashwat Sachdev? जीत चुके हैं इस फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:08 PM (IST)

    धुरंधर के गाने दुनियाभर में धूम मचा रहे हैं। फिर चाहे वाला अक्षय खन्ना का गाना हो, या सारा अर्जुन और रणवीर सिंह का रोमांटिक ट्रैक। ग्लोबल म्यूजिक चार् ...और पढ़ें

    कौन हैं 'धुरंधर' का शानदार म्यूजिक देने वाले शाश्वत सचदेव/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस वक्त हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है 'धुरंधर'। फिल्म को भले ही पाकिस्तान में बैन कर दिया गया हो, लेकिन इंडिया और अमेरिका में इस फिल्म को बेहद प्यार मिल रहा है। रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के गाने भारत में सभी स्ट्रीमिंग चार्ट्स में लीडरशिप पोजीशन हासिल कर चुके हैं। इस फिल्म का म्यूजिक सबसे ज्यादा स्ट्रीम किया जा रहा है, जैसे ग्लोबल चार्ट्स बिलबोर्ड पर ये नंबर 1 और स्पॉटिफाई पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है।

    'धुरंधर' के शानदार म्यूजिक का पूरा क्रेडिट जाता है राजस्थान में जन्मे म्यूजिक कंपोजर शाश्वत सचदेव को, जिन्होंने आदित्य धर की 'धुरंधर' के म्यूजिक को कैची और ट्रेंडिंग बनाया है। कौन हैं शाश्वत सचदेव, चलिए आपको बताते हैं।

    जयपुर में हुआ था शाश्वत सचदेव का जन्म

    शाश्वत सचदेव का जन्म जयपुर में हुआ है। वह म्यूजिक कंपोजर के साथ-साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। साल 2011 में हॉलीवुड से शुरुआत करने वाले शाश्वत सचदेव आज बॉलीवुड का वह नाम बन चुके हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में म्यूजिक इंडस्ट्री में उपलब्धि हासिल की है।

    उन्होंने 'धुरंधर' से पहले शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान की नेटफ्लिक्स ( Netflix) की वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लिए बैकग्राउंड (BGM) म्यूजिक भी दिया था, जिसके लिए उन्हें काफी सराहना मिली थी। वह एकमात्र ऐसे कंपोजर हैं, जो अपने हालिया प्रोजेक्ट्स के लिए अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ, करण औजला, हनुमनकाइंड, राजा कुमारी, सोनू निगम, विशाल ददलानी, बी प्राक, जुबिन नौटियाल, शिल्पा राव, जैस्मीन सैंडलस और फहीम अब्दुल्ला जैसे टैलेंटेड सिंगर्स को एक साथ लाए थे।

    ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सफलता की हासिल

    शाश्वत सचदेव इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के उन कंपोजर्स की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने खुद के टैलेंट को सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपना नाम दर्ज करवाया है। इस साल की शुरुआत में उन्होंने दो एकेडमी अवॉर्ड जीत चुके हॉलीवुड सिंगर हंस जिमर और एमी अवॉर्ड विनर जेम्स एवरिंग्म के साथ ब्रिटिश सीरीज 'वर्डी' की टाइटल थीम पर काम किया और जिमर के साथ इसकी थीम को-कंपोज करने वाले पहले भारतीय बने।

    इस फिल्म के लिए जीता था नेशनल फिल्म अवॉर्ड

    धुरंधर से पहले शाश्वत सचदेव आदित्य धर के निर्देशन में ही बनी फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड और IIFA अवॉर्ड जीत चुके हैं। उन्हें बेस्ट न्यू टैलेंट के लिए फिल्मफेयर बेस्ट आरडी बर्मन अवॉर्ड भी मिला है।

    3 साल की उम्र में सीखा था हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक

    आपको बता दें कि शाश्वत महज जब 3 साल के थे, तभी उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। इसके अलावा वह वेस्टर्न क्लासिकल पियानो में ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से ग्रेजुएट हुए। साल 2011 में हॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के बाद और कुछ प्रोजेक्ट्स के बाद वह साल 2016 में भारत लौट आए थे। साल 2017 में उन्होंने अनुष्का शर्मा की फिल्म 'फिलौरी' का म्यूजिक कंपोज किया। 

    साल 2018 में उन्होंने वीरे दी वेडिंग में चार गाने कंपोज किए। इसके अलावा शाश्वत ने उरी, आर्टिकल 370, केसरी चैप्टर 2, वीरे दी वेडिंग, सिलेक्शन डे, अटैक: पार्ट 1, तेजस और उलझ जैसी फिल्मों के सुपरहिट म्यूजिक पर काम किया है।

