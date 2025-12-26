Language
    'दूसरी एक्ट्रेस का ऑडिशन नहीं लिया, फिर मुझसे क्यों...', बॉलीवुड के दोगलेपन पर Yami Gautam का वार

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 10:55 AM (IST)

    बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस यामी गौतम (Yami Gautam) ने टीवी से बॉलीवुड तक का सफर बड़ी खूबसूरती के साथ तय किया लेकिन इस बीच उनके साथ पक्षपात भी हुआ। ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    काबिल के लिए यामी गौतम को देना पड़ा था ऑडिशन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश की कली यामी गौतम (Yami Gautam) ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने टीवी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी और आज वह हिंदी फिल्मों में अपनी उम्दा अदाकारी के लिए जानी जाती हैं। मगर इंडस्ट्री में शुरुआती दिन एक्ट्रेस के लिए खास शानदार नहीं रहे। उन्हें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा था।

    हक (Haq) मूवी में नजर आईं यामी गौतम ने एक हालिया इंटरव्यू में अपने संघर्ष के दिनों पर बात की है। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में उनके साथ काफी पक्षपात हुआ है। उन्होंने फिल्म काबिल (Kaabil) का भी किस्सा शेयर किया। उन्होंने खुलासा किया कि इस फिल्म के लिए सिर्फ उनसे ही ऑडिशन लिया गया था।

    मुश्किल था यामी गौतम का शुरुआती दौर

    ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के साथ बातचीत में यामी गौतम ने कहा, "उस समय चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल थीं। कई बार ऐसा होता था जब मैं सोचती थी, 'मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा।' या 'क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए?' आप सोचने लगते हैं, 'क्या बस यही है?'" एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें कई बार ऐसा ही महसूस होता था।

    यामी गौतम ने आगे कहा, "कई बार ऐसा हुआ। यह सिर्फ एक पल के लिए नहीं था। यहां तक कि कई फिल्मों में आने के बाद भी। फिल्मों में आने के बाद भी, विक्की डोनर के बाद भी, ऐसे कई पल आए जब मैंने बहुत सी चीजों पर सवाल उठाए। मुझे एहसास हुआ कि हर फिल्म कुछ नया सिखाती है और आप अपनी जिंदगी की 'उस' फिल्म को पाने के लिए कभी भी काफी अच्छे नहीं होते।" 

    काबिल के लिए यामी ने दिया था ऑडिशन

    यामी गौतम ने कहा कि कई बार आपको आपकी काबिलियत के लिए कोई फिल्म नहीं मिलती है। आगे उन्होंने काबिल का किस्सा शेयर करते हुए बताया, "मैंने 'काबिल' के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया था और मुझे ऐसा करके बहुत खुशी हुई। मैं यह नहीं कह रही कि यह काबिल के लिए था, लेकिन जब आपको स्क्रीन टेस्ट देने के लिए कहा जाता है और आपके साथ की दूसरी एक्ट्रेस को नहीं, तो आप सोचते हैं कि यह फर्क क्यों?"

