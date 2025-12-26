'दूसरी एक्ट्रेस का ऑडिशन नहीं लिया, फिर मुझसे क्यों...', बॉलीवुड के दोगलेपन पर Yami Gautam का वार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश की कली यामी गौतम (Yami Gautam) ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने टीवी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी और आज वह हिंदी फिल्मों में अपनी उम्दा अदाकारी के लिए जानी जाती हैं। मगर इंडस्ट्री में शुरुआती दिन एक्ट्रेस के लिए खास शानदार नहीं रहे। उन्हें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा था।

हक (Haq) मूवी में नजर आईं यामी गौतम ने एक हालिया इंटरव्यू में अपने संघर्ष के दिनों पर बात की है। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में उनके साथ काफी पक्षपात हुआ है। उन्होंने फिल्म काबिल (Kaabil) का भी किस्सा शेयर किया। उन्होंने खुलासा किया कि इस फिल्म के लिए सिर्फ उनसे ही ऑडिशन लिया गया था।

मुश्किल था यामी गौतम का शुरुआती दौर ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के साथ बातचीत में यामी गौतम ने कहा, "उस समय चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल थीं। कई बार ऐसा होता था जब मैं सोचती थी, 'मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा।' या 'क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए?' आप सोचने लगते हैं, 'क्या बस यही है?'" एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें कई बार ऐसा ही महसूस होता था।