फिल्म चलाने के लिए पैसा...पेड प्रमोशन पर फूटा Yami Gautam का गुस्सा, एक्टर्स से की ये अपील
यामी गौतम (Yami Gautam) ने बॉलीवुड में 'पेड प्रमोशन' के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने इसे 'जबरन वसूली' और 'मॉन्स्टर ट्रेंड' बताया है। उन्हों ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते दिनों फिल्म हक में नजर आई यामी गौतम ने बॉलीवुड में चल रहे पेड़ प्रमोशन पर आवाज उठाई है। एक्ट्रेस ने गुरुवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है कि एक चीज जिसके बारे में वो काफी समय से बात करना चाह रही थीं अब उसे कहने की समय आ गया है।
पेड प्रमोटर्स पर फूटा यामी का गुस्सा
'नए मॉन्स्टर ट्रेंड' के बारे में बात करते हुए यामी ने अपना दुख व्यक्त किया। धुरंधर की रिलीज से पहले यामी ने मीडिया के उस ट्रेंड पर बात की जिसमें प्रमोटर्स को पजिटिव रिव्यू लिखने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है।
यह भी पढ़ें- Haq Box Office Collection Day 9: वीकेंड पर छाई 'शाह बानो' की कहानी, इमरान-यामी की फिल्म ने कमाए इतने करोड़
यामी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा,"फिल्म की मार्केटिंग के लिए पैसा देने का एक तथाकथित चलन सा हो गया है। ये सुनिश्चित करता है कि फिल्म के लिए अच्छा प्रचार किया जाएगा वरना वो लगातार नकारात्मक बातें लिखते रहेंगे (फिल्म रिलीज होने से पहले भी), जब तक आप 'उन्हें' पैसे नहीं देते वे ऐसा करते रहते हैं। यह एक तरह की जबरन वसूली के अलावा कुछ नहीं लगता।"
There is something iv been wanting to express since really long, I feel today is that day & I must .— Yami Gautam Dhar (@yamigautam) December 4, 2025
This so called trend of giving money, in the disguise of marketing a film, to ensure good ‘hype’ for a film is created or else ‘they’ will continuously write negative things…
क्यों असफल हो रही हैं फिल्में?
यामी ने ये भी बताया कि अगर कोई इस ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो उसके खिलाफ ये फॉलो करने लग जाते हैं जब तक कि उन्हें पैसे न मिल जाएं। आगे उन्होंने लिखा, "दुर्भाग्य से, अगर किसी को लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और चलो इसे करते हैं क्योंकि सामान्य बात है तो यह गलत है। यह 'ट्रेंड' का राक्षस अंततः सभी को डसेगा।" उन्होंने यह भी लिखा कि अपने प्रोजेक्ट के लिए 'हाइप' बनाने के लिए पैसे देने के इस चलन को अपनाने के बावजूद, पिछले पांच सालों में कई फिल्में असफल रही हैं।
यामी ने डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर और एक्टर्स से इसे तोड़ने की बात की। वहीं उनकी फिल्म काबिल के को-एक्टर ने भी उनका सपोर्ट किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।