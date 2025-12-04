फिल्म चलाने के लिए पैसा...पेड प्रमोशन पर फूटा Yami Gautam का गुस्सा, एक्टर्स से की ये अपील

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते दिनों फिल्म हक में नजर आई यामी गौतम ने बॉलीवुड में चल रहे पेड़ प्रमोशन पर आवाज उठाई है। एक्ट्रेस ने गुरुवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है कि एक चीज जिसके बारे में वो काफी समय से बात करना चाह रही थीं अब उसे कहने की समय आ गया है।

पेड प्रमोटर्स पर फूटा यामी का गुस्सा 'नए मॉन्स्टर ट्रेंड' के बारे में बात करते हुए यामी ने अपना दुख व्यक्त किया। धुरंधर की रिलीज से पहले यामी ने मीडिया के उस ट्रेंड पर बात की जिसमें प्रमोटर्स को पजिटिव रिव्यू लिखने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है।