Dhurandhar Box Office Day 21: क्रिसमस की छुट्टी का धुरंधर ने उठाया फायदा, गुरुवार के कलेक्शन से मचाया हंगामा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त कोई भी आ जाए, धुरंधर का तूफान रुकने नहीं वाला है। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जरा भी धीमी होने का नाम नहीं ले रही है।

बुधवार को जब 'धुरंधर की कमाई बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी धीमी हुई और फिल्म ने 18 करोड़ कमाए, तो लगा कि फिल्म की रफ्तार यही रहेगी, लेकिन अगले ही दिन 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर क्रिसमस की छुट्टी का पूरा-पूरा फायदा उठाया है। क्रिसमस पर इस फिल्म की कमाई में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है।

क्रिसमस की छुट्टी पर बढ़ी 'धुरंधर' की कमाई धुरंधर को टक्कर देने आज सिनेमाघरों में कार्तिक आर्यन की फिल्म 'मैं तेरी तू मेरा' आई है, लेकिन उनके लिए ये घाटे का सौदा ही है, क्योंकि धुरंधर जो 500 करोड़ पहले ही क्रॉस कर चुकी है। ये बात हम नहीं, बल्कि रणवीर सिंह की फिल्म के 21वें दिन के बॉक्स ऑफिस के अर्ली आंकड़े बयां कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें- Akshaye Khanna की एक सलाह और बदल गया 'रहमान डकैत' का पूरा अंदाज, Dhurandhar का विलेन कैसे बना हीरो! सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, धुरंधर ने गुरुवार को सिंगल डे पर शाम को साढ़े छह बजे तक 20.96 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। स्पाई थ्रिलर फिल्म के ये घरेलू बॉक्स ऑफिस के फाइनल आंकड़े रात को 11 बजे तक आएंगे। अगर इस 'धुरंधर' ने अभी तक 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये फिल्म शुक्रवार की सुबह तक कितने करोड़ तक कमाई कर सकती है।

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का 21 दिन का कलेक्शन आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। पहले वीकेंड पर इस फिल्म ने जहां 103 करोड़ रुपए कमाए थे, तो वहीं हफ्ता खत्म होते-होते मूवी का कलेक्शन 207.25 करोड़ तक पहुंच गया था।