Akshaye Khanna की एक सलाह और बदल गया 'रहमान डकैत' का पूरा अंदाज, Dhurandhar का विलेन कैसे बना हीरो!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'धुरंधर' बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने को तैयार आदित्य धर की 'धुरंधर' में अगर ऑडियंस को किसी का काम सबसे ज्यादा पसंद आया है, तो वह अक्षय खन्ना है।
फिल्म में रहमान डकैत का किरदार निभाने वाले अक्षय को उनके लुक से लेकर डांस तक के लिए खूब सराहना मिल रही है। हालांकि, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) को अपना ये लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। क्यों उन्हें अपने लुक से हो रही थी दिक्कत, इसका खुलासा 'धुरंधर' की कॉस्टयूम डिजाइनर ने किया।
अक्षय खन्ना ने रिजेक्ट कर दिया था रहमान डकैत का लुक
स्मृति चौहान ने आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर में अक्षय खन्ना के लुक को लेकर डिजिटल कमेंट्री नामक यूट्यूब चैनल से बात की। कॉस्टयूम डिजाइनर ने बताया कि उनका ओरिजिनल प्लान अक्षय खन्ना को पठानी पहनाने का था। हालांकि, खुद अक्षय ने हमें ये सुझाव दिया कि उनके कैरेक्टर को कुर्ता पायजामा और जींस दोनों पहनानी चाहिए।
स्मृति ने कहा, "हमने उन्हें कुर्ता-पायजामा और जींस दोनों ही दिए थे, क्योंकि अक्षय सर ने ही ये इनपुट दिया था कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वह सड़कों पर भी पला बढ़ा है। उनकी बातों में सेंस था, क्योंकि फिल्म में हमने उनें आगे पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हुए भी देखा। तो उसकी एक जर्नी थी, जिसमें हम उन्हें लिनन और डेनिम देना था और उसके बाद सिल्क वूल पठानी, जो फिल्म में उनका एक इम्पोर्टेंट लुक था"।
एक समय पर बोल पड़े थे अक्षय खन्ना
स्मृति ने उस समय को भी याद किया, जब बैक टू बैक वह रिच एम्ब्रायडरी पठानी से लेकर उन पर अलग-अलग लुक ट्राय कर रहे थे, लेकिन अक्षय उससे कनविंस नहीं थे। उन्होंने बताया कि एक प्वाइंट पर अक्षय ने कहा, "मैं श्योर नहीं हूं कि हम सही रास्ते पर हैं"।
अक्षय खन्ना के फेमस गाने Fa9la के लुक पर भी बात करते हुए स्मृति ने बताया कि शुरुआत में उनका प्लान सभी को व्हाइट पहनाने का था, लेकिन बाद में उन्हें बहरीन गाने के लिए ऑल ब्लैक लुक दिया गया। उनके लुक और डांस स्टेप ने क्या कमाल दिखाया, इसका अंदाजा आप वायरल गाने के व्यूज से लगा सकते हैं।
