Akshaye Khanna की एक सलाह और बदल गया 'रहमान डकैत' का पूरा अंदाज, Dhurandhar का विलेन कैसे बना हीरो!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'धुरंधर' बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने को तैयार आदित्य धर की 'धुरंधर' में अगर ऑडियंस को किसी का काम सबसे ज्यादा पसंद आया है, तो वह अक्षय खन्ना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अक्षय खन्ना ने रिजेक्ट कर दिया था रहमान डकैत का लुक स्मृति चौहान ने आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर में अक्षय खन्ना के लुक को लेकर डिजिटल कमेंट्री नामक यूट्यूब चैनल से बात की। कॉस्टयूम डिजाइनर ने बताया कि उनका ओरिजिनल प्लान अक्षय खन्ना को पठानी पहनाने का था। हालांकि, खुद अक्षय ने हमें ये सुझाव दिया कि उनके कैरेक्टर को कुर्ता पायजामा और जींस दोनों पहनानी चाहिए।

एक समय पर बोल पड़े थे अक्षय खन्ना स्मृति ने उस समय को भी याद किया, जब बैक टू बैक वह रिच एम्ब्रायडरी पठानी से लेकर उन पर अलग-अलग लुक ट्राय कर रहे थे, लेकिन अक्षय उससे कनविंस नहीं थे। उन्होंने बताया कि एक प्वाइंट पर अक्षय ने कहा, "मैं श्योर नहीं हूं कि हम सही रास्ते पर हैं"।