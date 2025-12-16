जागरण संवाददाता, वाराणसी (बाबतपुर)। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर सोमवार को दोपहर में इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से हैदराबाद से वाराणसी पहुंचे थे। वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें खजुराहो के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनकी आगे की यात्रा प्रभावित हो गई। खजुराहो जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट अचानक रद कर दी गई, जिससे उनकी यात्रा योजना बदल गई।

फ्लाइट रद होने पर भी दिखाया सकारात्मक रवैया

फ्लाइट निरस्त होने के बाद अनुपम खेर ने नाराज़गी जाहिर करने के बजाय हालात को सहजता से स्वीकार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि उनके दादाजी हमेशा सिखाते थे कि किसी भी परेशानी से दो बार नहीं गुजरना चाहिए- एक बार सोचकर और दूसरी बार उसे झेलकर। इसी सोच के साथ उन्होंने तय किया कि वह वाराणसी में ही रुकेंगे और काशी की संस्कृति व खानपान का आनंद लेंगे। वीडियो में उन्होंने कचौड़ी, चाट और गुलाब जामुन खाने तथा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने की बात भी कही।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

अनुपम खेर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बड़ी संख्या में लोगों ने उनके शांत स्वभाव और सकारात्मक सोच की सराहना की। यूजर्स ने लिखा कि कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराकर हालात को स्वीकार करना ही असली जीवन दर्शन है।