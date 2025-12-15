मैं भड़ास निकालना... कैंसिल हुई Anupam Kher की इंडिगो फ्लाइट, एक्टर ने जताई नाराजगी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अनुपम खेर हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में शुमार हैं। अपने बेबाक अंदाज को लेकर वह काफी जाने जाते हैं। देशभर में चल रहे तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने से अनुपम पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन अब उनके साथ कुछ ऐसा हो गया है, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है।

सोशल मीडिया पर अनुपम खेर का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपनी इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने पर नाराज होते हुए नजर आए हैं। आइए जानते हैं कि अनुपम ने इस मामले को लेकर क्या-क्या कहा है। फ्लाइट कैंसिल होने पर नाराज हुए अनुपम बीते दिनों में भारत में इंडिगो फ्लाइट का विवाद काफी चर्चा में रहा। लाखों यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस समस्या से सिनेमा जगत के सेलेब्स भी अछूते नहीं रहे। अब इस कड़ी में नया नाम अभिनेता अनुपम खेर का जुड़ गया है, जिनकी इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। दरअसल सोमवार को अनुपम ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है। जिसमें वह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं-

लेकिन मेरी इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैं भड़ास निकालना चाहता हूं और बहुत कुछ कहना चाहता हूं, पर अब मेरी प्लानिंग में बदलाव हुआ है और मुझे वाराणसी में वक्त गुजराना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि ये किसी के हाथ में नहीं होता और न ही ऐसा कोई जानबूझकर करता है। जब आप इस तरह की परिस्थिती में फंस जाते हैं तो परेशान न हों, बल्कि हालातों का मजा लें।''