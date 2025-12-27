फिल्म घुरंघर में इन गाड़ियों ने एक्शन को बनाया और भी दमदार, रणवीर सिंह से लेकर रहमान डकैत ने इस्तेमाल की ये कार-बाइक

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की हाल में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) की चर्चा खूब हो रही है। इस फिल्म की दमदार कहानी, प्रभावशाली डायलॉग और शानदार अभिनय की वजह से दर्शन इसे हाल के वर्षों में आई सबसे बेहतरीन स्पाई-थ्रिलर फिल्मों में गिनती कर रहे हैं। फिल्म केवल कहानी और किरदारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इस्तेमाल की गई पावरफुल गाड़ियों ने भी लोगों का अपनी तरफ काफी ध्यान खींचा है। हम यहां पर आपको फिल्म धुरंधर में इस्तेमाल की गई गाड़ियों के बारे में बता रहे हैं।

फिल्म धुरंधर में इस्तेमाल की गई गाड़ियां 1. Lexus LX 470 फिल्म में एसपी असलम चौधरी का किरदार करने वाले संजय दत्त जिस गाड़ी में दिखाई देते हैं, वह Lexus LX 470 है। उनकी सफेद रंग की यह प्रीमियम SUV उनके दमदार किरदार को और भी बेहतरीन करने का काम करती है। इस कार ने हर उस सीन में जान डाल दी है, जिसमें वह इस कार के साथ दिखाई देते हैं। चाहे गोलीबारी के बीच से निकलना हो या फिर तेज रफ्तार चेज सीन। LX 470 ने अपनी मजबूती और रोड प्रेजेंस से हर सीन में जान डाल दी।

2. Land Rover Defender फिल्म धुरंधर में मेजर इकबाल का किरदार कर रहे अर्जुन रामपाल को Land Rover Defender से उतरते हुए दिखाया गया है। भारतीय बाजार में Defender 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो 110 बॉडी स्टाइल और X-Dynamic HSE ट्रिम में उपलब्ध है। इसके अलावा 3.0-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है, जो 90, 110 और 130 तीनों बॉडी स्टाइल में X-Dynamic HSE, X और Sedona Edition में पेश किया जाता है।

3. Isuzu D-Max फिल्म में रहमान डकैत का रोल कर रहे अक्षय खन्ना के काफिले में वैसे तो कई गाड़ियां देखने के लिए मिली है। इस काफिले में अपनी दमदार ऑफ-रोड क्षमता और मजबूत डिजाइन के लिए मशहूर Isuzu D-Max भी नजर आती है। यह पिक-अप ट्रक ट्रैफिक और उबड़-खाबड़ रास्तों पर आसानी से दौड़ते हुए दुश्मनों का पीछा करता है। इसमें 1.9-लीटर चार-सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो 162 bhp की पावर और 360 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ दिखाया गया है, जबकि मैनुअल विकल्प भी उपलब्ध है।

4. Tata Xenon जहां रहमान डकैत के काफिले में Isuzu D-Max थी, वहीं एसपी असलम चौधरी के काफिले में Tata Xenon नजर आई। यह एक पिकअप ट्रक का इस्तेमाल रहमान के भागने के रास्ते को रोकने और लयारी टास्क फोर्स के आधिकारिक वाहन के रूप में इस्तेमाल किया गया है।

5. Toyota Land Cruiser 60 Series अक्षय खन्ना का किरदार रहमान डकैत दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। उनकी एंट्री सॉन्ग और हुक-स्टेप जितने चर्चा में हैं, उतनी ही चर्चा उस सीन की भी है जब वे अफगान विद्रोही से मिलने जाते हैं। इस सीन में Toyota Land Cruiser FJ60 नजर आती है। इसका निर्माण 1980 से 1990 के बीच हुआ था और अब यह प्रोडक्शन में नहीं है। यह मैनुअल और बाद में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आई थी। सॉलिड एक्सेल, लीफ स्प्रिंग्स और भरोसेमंद 4WD सिस्टम के चलते FJ60 अपनी मजबूती और ऑफ-रोड क्षमता के लिए जानी जाती रही है।

5. कस्टम स्क्रैंबलर बाइक फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह जिस बाइक पर नजर आ रहे हैं, वह रॉयल एनफील्ड की एक कस्टम स्क्रैंबलर बाइक है। यह दिखने में रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 (Royal Enfield Interceptor 650) का मॉडिफाइड वर्जन लगती है।