    Sobhita Dhulipala को पसंद आई धुरंधर, रणवीर सिंह की फिल्म की तारीफ में इस तरह पढ़े कसीदे

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 05:28 PM (IST)

    Sobhita Dhulipala On Dhurandhar: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर का खुमार फैंस के अलावा सेलेब्स के सिर चढ़कर बोल रहा है। अब बी टाउन एक्ट्रेस सोभिता धुल ...और पढ़ें

    Hero Image

    सोभिता धुलिपला को अच्छी लगी धुरंधर (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर की रिलीज को जल्द ही पहला महीना पूरा होने वाला है। अब भी इस मूवी को लेकर जनता का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इतना ही नहीं सेलेब्स को भी रणवीर सिंह की धुरंधर काफी पसंद आ रही है और आए दिन कोई न कोई फिल्मी सितारा निर्देशक आदित्य धर की मूवी की रिव्यू करता हुआ नजर आता है। अब इस कड़ी में नया नाम बी टाउन एक्ट्रेस सोभिता धुलिपला का जुड़ गया है, जिन्होंने हाल ही में धुरंधर देखी है। 

    सोभिता ने सोशल मीडिया पर धुरंधर का रिव्यू करते हुए फिल्म की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। आइए जानते हैं कि अभिनेत्री ने इस मूवी को लेकर और क्या कहा है। 

    धुरंधर को लेकर बोलीं सोभिता धुलिपला

    5 दिसंबर को धुरंधर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, तब से लेकर अब तक ये मूवी सफलता की नई-नई ऊंचाइयों को छू रही है। यही कारण है जो धुरंधर के बारे में चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब अभिनेत्री सोभिता धुलिपला ने भी धुरंधर की तारीफ की है। दरअसल शनिवार को एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी में धुरंधर को देखने के बाद अपना रिएक्शन दिया है, जिसमें लिखा है- 

    dhurandhar (4)

    ''वाह, वाह, वाह धुरंधर वाकई काफी शानदार। एक पल के लिए आपकी सांस को रोक देने वाला थ्रिलर है। ये आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। ये अलग है किसी और जैसा नहीं। अद्भुत आदित्य धर और रणवीर सिंह बेहतरीन काम, सारा अर्जुन आपका टैलेंट और खूबसूरती कमाल है।''

    sobhitadhulipala

    इस तरह से सोभिता धुलिपला ने धुरंधर के अलावा फिल्म की स्टार कास्ट और डायरेक्टर की भी तारीफ की है। सोभिता से पहले अनुपम खेर, अल्लू अर्जुन, प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन जैसे फिल्मी सितारों ने धुरंधर को लेकर अपनी-अपनी राय रखी है। इससे ये पता चलता है कि वाकई धुरंधर देखने लायक फिल्म है। 

    कमाई में अव्वल निकली धुरंधर

    फिल्म धुरंधर की चर्चा इस वक्त इसलिए भी हो रही है ये मूवी 2025 के साथ-साथ हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे अधिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली पहली फिल्म बन गई है। शाह रुख खान की जवान को पछाड़ते हुए 706 करोड़ की नेट कमाई के साथ धुरंधर ने ये खास उपलब्धि हासिल की है। 

