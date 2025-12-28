Sobhita Dhulipala को पसंद आई धुरंधर, रणवीर सिंह की फिल्म की तारीफ में इस तरह पढ़े कसीदे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर की रिलीज को जल्द ही पहला महीना पूरा होने वाला है। अब भी इस मूवी को लेकर जनता का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इतना ही नहीं सेलेब्स को भी रणवीर सिंह की धुरंधर काफी पसंद आ रही है और आए दिन कोई न कोई फिल्मी सितारा निर्देशक आदित्य धर की मूवी की रिव्यू करता हुआ नजर आता है। अब इस कड़ी में नया नाम बी टाउन एक्ट्रेस सोभिता धुलिपला का जुड़ गया है, जिन्होंने हाल ही में धुरंधर देखी है।

सोभिता ने सोशल मीडिया पर धुरंधर का रिव्यू करते हुए फिल्म की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। आइए जानते हैं कि अभिनेत्री ने इस मूवी को लेकर और क्या कहा है। धुरंधर को लेकर बोलीं सोभिता धुलिपला 5 दिसंबर को धुरंधर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, तब से लेकर अब तक ये मूवी सफलता की नई-नई ऊंचाइयों को छू रही है। यही कारण है जो धुरंधर के बारे में चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब अभिनेत्री सोभिता धुलिपला ने भी धुरंधर की तारीफ की है। दरअसल शनिवार को एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी में धुरंधर को देखने के बाद अपना रिएक्शन दिया है, जिसमें लिखा है-

इस तरह से सोभिता धुलिपला ने धुरंधर के अलावा फिल्म की स्टार कास्ट और डायरेक्टर की भी तारीफ की है। सोभिता से पहले अनुपम खेर, अल्लू अर्जुन, प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन जैसे फिल्मी सितारों ने धुरंधर को लेकर अपनी-अपनी राय रखी है। इससे ये पता चलता है कि वाकई धुरंधर देखने लायक फिल्म है।