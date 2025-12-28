Nepotism से पहला रोल ...'दृष्यम 3' विवाद के बीच Akshay Khanna का नेपोटिज्म पर बयान वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर की सफलता और 'दृश्यम 3' से बाहर होने के बाद अक्षय खन्ना 2025 के जाते-जाते खूब चर्चा बटोर रहे हैं। इस बीच उनका नेपोटिज्म पर दिया गया एक बयान काफी वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है।

दृष्यम 3 से हुए बाहर धुरंधर की सफलता के बाद, खन्ना ने फीस और क्रिएटिव फैसलों को लेकर मतभेदों की खबरों के बाद दृश्यम फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त से बाहर हो गए हैं। प्रोड्यूसर्स ने बाद में पुष्टि की है कि जयदीप अहलावत उनकी जगह लेंगे और प्रोजेक्ट तय समय के अनुसार आगे बढ़ेगा। यह विवाद इस हफ्ते की शुरुआत में मेकर्स द्वारा दृष्यम 3 की रिलीज डेट अनाउंस करने के तुरंत बाद शुरू हुआ। पैनोरमा स्टूडियोज के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने बताया कि खन्ना की फीस को लेकर तीन बार बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने आगे कहा कि रोल के क्रिएटिव पहलुओं, खासकर कैरेक्टर के लुक को लेकर भी बातचीत टूट गई।

प्रोड्यूसर के मुताबिक मतभेद सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं थे। मंगत ने बताया कि IG तरुण अहलावत के रोल के लिए खन्ना के हेयरस्टाइल को लेकर भी असहमति हुई थी। टीम की तरफ से चिंताओं को दूर करने की कोशिशों के बावजूद, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया, जिसके बाद कथित तौर पर एक्टर ने बातचीत बंद कर दी।

नेपोटिज्म से मिलता है पहला रोल इन सबके बीच अब अक्षय खन्ना का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने नेपोटिज्म को क्रेडिट दिया है। यह इंटरव्यू 2020 का है जिसमें अक्षय खन्ना ने कहा, 'एक्टर बनने की चाहत रखना और मौका मिलना ये दो अलग-अलग बातें हैं। लाखों लोग एक्टर बनना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि पहला ब्रेक अक्सर किस चीज से मिलता है, तो उनका जवाब साफ था, 'नेपोटिज्म ये काम करता है'।