'मेरी वजह चली Dhurandhar', फिल्म के 1000 करोड़ कमाने का Akshaye Khanna को घमंड? निर्माता का बड़ा खुलासा
धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है, ये फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। इस फिल्म में अक्षय खन्ना को 'रहमान ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म के हर दिन का कलेक्शन काफी सॉलिड है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर मूवी जहां 700 करोड़ के करीब पहुंच गई है, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म ने वर्ल्डवाइड फिल्म ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है।
इस फिल्म की कहानी लोगों को काफी पसंद आई, लेकिन 'धुरंधर' की सफलता का पूरा क्रेडिट अक्षय खन्ना ने खुद को दे दिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि दृश्यम 3 (Drishyam 3) के निर्माता का कहना है। दृश्यम 3 के निर्माता ने अक्षय खन्ना पर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने उनसे क्या कहा।
अक्षय खन्ना ने कहा-मेरी वजह से चली
दृश्यम 3 के मेकर्स ने हाल ही में अक्षय खन्ना पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' का पूरा क्रेडिट खा लिया है। कुमार मंगत पाठक ने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में अक्षय खन्ना पर बरसते हुए कहा, "छावा जैसे विक्की कौशल की फिल्म थी, ठीक उसी तरह धुरंधर रणवीर सिंह की मूवी थी। अगर ये अक्षय की सोलो फिल्म होती, तो 50 करोड़ भी नहीं कमा पाती। अगर उन्हें लगता है कि वह सुपरस्टार बन चुके हैं, तो उन्हें सुपरस्टार के बजट वाली कोई फिल्म करनी चाहिए। उन्हें लगता है वह सुपरस्टार हैं सफलता उनके सिर पर चढ़ चुकी है। अक्षय ने हमसे कहा कि "धुरंधर मेरी वजह से चल रही है।"
धुरंधर में रहमान डकैत के किरदार के लिए मिला प्यार
आपको बता दें कि अक्षय खन्ना ने आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर फिल्म में 'करांची' के बड़े गैंगस्टर 'रहमान डकैत' का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके लुक्स से लेकर उनके बोले गए डायलॉग्स को काफी पसंद किया था।
हालांकि, इस फिल्म के सभी किरदार लोगों को पसंद आए, लेकिन अक्षय खन्ना बहरीन गाने FA9LA में उनके डांस वीडियो ने सभी का दिल जीत लिया और वह ट्रेंडिंग बन गए। अक्षय खन्ना ने धुरंधर की सक्सेस के बाद फिल्म दृश्यम 3 से किनारा कर लिया।
