Akshaye Khanna आउट! Drishyam 3 में हुई इस दमदार एक्टर की एंट्री? सस्पेंस थ्रिलर में निभाएंगे खलनायक का रोल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दृश्यम फ्रैंचाइजी अपनी मचअवेटेड तीसरी किस्त के साथ वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसकी अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस के बीच मूवी को लेकर खास दिलचस्पी है। पहली दो फिल्मों की अभूतपूर्व सफलता के बाद, दृश्यम 3 (Drishyam 3) में ऐसे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे जो दर्शकों को अपनी सीटों पर बांधे रखेंगे, जिसका संकेत फिल्म के पहले टीजर में मिल ही चुका है।

कौन निभाएगा खलनायक का रोल? हालांकि अक्षय खन्ना के फिल्म से जाने की खबर ने दर्शकों को मायूस जरूर कर दिया था। हालांकि अब मूवी को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। खबर है कि अक्षय खन्ना के एक्जिट के बाद अब मूवी में एक अन्य खलनायक की एंट्री हो चुकी है जोकि अपने किरदार में उतना ही दमदार और मजबूत है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म में पताललोक फेम एक्टर हाथीराम चौधरी उर्फ जयदीप अहलावत की आधिकारिक एंट्री हो गई है। फिल्म में वो अजय देवगन और तब्बू के साथ नजर आएंगे।

यह भी पढ़ें- Akshaye Khanna को इस डिमांड की वजह से छोड़नी पड़ी Drishyam 3, सिर चढ़ा 'धुरंधर' का फेम? कब शुरू होगी दृश्यम 3 की शूटिंग? पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, जयदीप अहलावत का फिल्म में शामिल होना फिल्म के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने बताया, 'जयदीप जनवरी 2026 में दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू करेंगे। उन्हें एक अहम भूमिका के लिए चुना गया है जो कहानी में एक नया मोड़ लाएगी और दर्शकों के लिए आगे की कहानी को और भी रोमांचक बनाएगी।”