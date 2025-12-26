Language
    Akshaye Khanna आउट! Drishyam 3 में हुई इस दमदार एक्टर की एंट्री? सस्पेंस थ्रिलर में निभाएंगे खलनायक का रोल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:04 PM (IST)

    दृश्यम फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त जल्द आ रही है। इसमें अक्षय खन्ना की जगह एक नए एक्टर की एंट्री हो चुकी है। कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि पैस ...और पढ़ें

    Hero Image

    अक्षय खन्ना के बाहर आते ही इस एक्टर की हुई एंट्री (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दृश्यम फ्रैंचाइजी अपनी मचअवेटेड तीसरी किस्त के साथ वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसकी अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस के बीच मूवी को लेकर खास दिलचस्पी है। पहली दो फिल्मों की अभूतपूर्व सफलता के बाद, दृश्यम 3 (Drishyam 3) में ऐसे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे जो दर्शकों को अपनी सीटों पर बांधे रखेंगे, जिसका संकेत फिल्म के पहले टीजर में मिल ही चुका है।

    कौन निभाएगा खलनायक का रोल?

    हालांकि अक्षय खन्ना के फिल्म से जाने की खबर ने दर्शकों को मायूस जरूर कर दिया था। हालांकि अब मूवी को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। खबर है कि अक्षय खन्ना के एक्जिट के बाद अब मूवी में एक अन्य खलनायक की एंट्री हो चुकी है जोकि अपने किरदार में उतना ही दमदार और मजबूत है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म में पताललोक फेम एक्टर हाथीराम चौधरी उर्फ जयदीप अहलावत की आधिकारिक एंट्री हो गई है। फिल्म में वो अजय देवगन और तब्बू के साथ नजर आएंगे।

    Jaideep (7)

    कब शुरू होगी दृश्यम 3 की शूटिंग?

    पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, जयदीप अहलावत का फिल्म में शामिल होना फिल्म के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने बताया, 'जयदीप जनवरी 2026 में दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू करेंगे। उन्हें एक अहम भूमिका के लिए चुना गया है जो कहानी में एक नया मोड़ लाएगी और दर्शकों के लिए आगे की कहानी को और भी रोमांचक बनाएगी।”

    वापस अपने रोल में लौटेंगे अजय देवगन

    अजय देवगन विजय सालगांवकर के अपने प्रतिष्ठित किरदार में वापसी करेंगे, वहीं तब्बू आईजी मीरा देशमुख के रूप में लौट रही हैं, और दोनों के बीच चल रही तीखी और नाटकीय चूहे-बिल्ली की लड़ाई जारी रहेगी, जो इस सीरीज की अब पहचान बन चुकी है। प्रशंसक इस नए सीजन में इस टकराव के आगे बढ़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खासकर जयदीप अहलावत के किरदार के जुड़ने के बाद से ये और भी रोमांचक हो जाएगा।

