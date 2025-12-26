पैसा ही नहीं इस वजह से Akshaye Khanna ने छोड़ी Drishyam 3, मेकर्स ने कर दिया था साफ मना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दृश्यम 3 के मेकर्स ने कुछ समय पहले ही अपनी मच अवेटेड फिल्म की अनाउंसमेंट की थी। मूवी की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट हो गई है। फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसमें अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन और रजत कपूर लीड रोल में नजर आए। लेकिन अक्षय खन्ना का नाम इसमें नहीं था जबकि वो इसकी फ्रेंचाइजी का हिस्सा थे।

पार्ट 2 में नजर आए थे एक्टर अक्षय खन्ना के सितारे जहां इस समय धुरंधर की सफलता की वजह से बुलंदियों पर हैं। वहीं फैंस को उम्मीद थी कि वो दृश्यम पार्ट 3 में भी नजर आएंगे। साल 2022 में आई दृश्यम 2 में उन्हें अपने किरदार के लिए खूब तारीफ मिली थी। हालांकि बाद में जब ये खबर आई कि अक्षय दृश्यम पार्ट 3 का हिस्सा नहीं होंगे तो फैंस में मायूसी छा गई। अब फिल्म छोड़ने की असली वजह सामने आ गई है।