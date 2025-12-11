Language
    Drishyam 3 Release Date: लग गई मुहर! थिएटर्स में आने को तैयार 'दृश्यम 3', रिलीज डेट पर आया बड़ा अपडेट

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:57 AM (IST)

    Drishyam 3 Release Date: दृश्यम भारतीय सिनेमा की सुपरहिट फ्रेंचाइजी है जिसका सस्पेंस और थ्रिल इतना जबरदस्त है कि दर्शकों के बीच हमेशा इसकी हाई डिमांड ...और पढ़ें

    दृश्यम 3 की रिलीज डेट पर बोले डायरेक्टर। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों में शुमार दृश्यम 3 (Drishyam 3) की रिलीज का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। तीन साल पहले दृश्यम 2 आई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। यह फिल्म न केवल मोहनलाल बल्कि अजय देवगन के करियर की भी बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है।

    अजय देवगन की दृश्यम, वास्तव में मलयालम फिल्म दृश्यम का रीमेक है जिसमें मुख्य भूमिका मोहनलाल ने निभाई है। मोहनलाल की दृश्यम के अभी तक दो पार्ट आ चुके हैं और अजय देवगन की फिल्म के भी दो पार्ट बने हैं। मोहनलाल (मलयालम) और अजय (हिंदी) ने पांच महीने पहले ही साथ में अलग-अलग दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू कर दी थी।

    पूरी हुई मोहनलाल की दृश्यम 3 की शूटिंग

    अब एक फिल्म जल्द ही बड़े पर्दे पर धमाल मचाने की तैयारी में है। एक दृश्यम 3 की शूटिंग हो गई है जिसको लेकर डायरेक्टर ने बड़ा अपडेट दिया है। दृश्यम 3 के हिंदी और मलयालम दोनों वर्जन अगले साल रिलीज होने वाले हैं। जहां अजय देवगन अभिनीत हिंदी फिल्म की शूटिंग अभी शुरू होना बाकी है, वहीं अभिनेता मोहनलाल अभिनीत मलयालम दृश्यम 3 निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। यानी पहले मलयालम वर्जन सिनेमाघरों में आएगी।

    दृश्यम 3 की रिलीज डेट

    उसके बाद हिंदी दर्शकों के लिए अजय देवगन की दृश्यम 3 रिलीज होगी। मोहनलाल अभिनीत मलयालम फिल्म दृश्यम 3 के निर्देशक जीतू जोसेफ ने बताया, ‘फिल्म इस समय पोस्ट-प्रोडक्शन में है और इसे अगले तीन–चार महीनों में रिलीज करने की योजना है। अच्छी बात यह है कि हमारी फिल्म हिंदी वर्जन से पहले आ रही है।’

    कब रिलीज होगी अजय देवगन की दृश्यम 3?

    जीतू जोसेफ ने यह जानकारी मंगलवार शाम चेन्नई में जियो हाटस्टार (Jio Hotstar) के साउथ स्लेट के एलान के दौरान साझा की, जिसमें मोहनलाल भी मौजूद थे। दृश्यम 3 की शूटिंग इसी महीने पूरी हुई है। हिंदी वर्जन का निर्देशन अभिषेक पाठक करेंगे (जिन्होंने दृश्यम 2 भी निर्देशित की थी)। फिल्म में अजय के साथ तब्बू (Tabu) और अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) भी नजर आएंगे।

