Drishyam 3 Release Date: लग गई मुहर! थिएटर्स में आने को तैयार 'दृश्यम 3', रिलीज डेट पर आया बड़ा अपडेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों में शुमार दृश्यम 3 (Drishyam 3) की रिलीज का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। तीन साल पहले दृश्यम 2 आई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। यह फिल्म न केवल मोहनलाल बल्कि अजय देवगन के करियर की भी बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है।

अजय देवगन की दृश्यम, वास्तव में मलयालम फिल्म दृश्यम का रीमेक है जिसमें मुख्य भूमिका मोहनलाल ने निभाई है। मोहनलाल की दृश्यम के अभी तक दो पार्ट आ चुके हैं और अजय देवगन की फिल्म के भी दो पार्ट बने हैं। मोहनलाल (मलयालम) और अजय (हिंदी) ने पांच महीने पहले ही साथ में अलग-अलग दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू कर दी थी।

पूरी हुई मोहनलाल की दृश्यम 3 की शूटिंग अब एक फिल्म जल्द ही बड़े पर्दे पर धमाल मचाने की तैयारी में है। एक दृश्यम 3 की शूटिंग हो गई है जिसको लेकर डायरेक्टर ने बड़ा अपडेट दिया है। दृश्यम 3 के हिंदी और मलयालम दोनों वर्जन अगले साल रिलीज होने वाले हैं। जहां अजय देवगन अभिनीत हिंदी फिल्म की शूटिंग अभी शुरू होना बाकी है, वहीं अभिनेता मोहनलाल अभिनीत मलयालम दृश्यम 3 निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। यानी पहले मलयालम वर्जन सिनेमाघरों में आएगी।