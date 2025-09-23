Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Drishyam 3: सस्पेंस का ट्रिपल डोज देने की तैयारी में लगे Mohanlal, 'दृश्यम 3' को लेकर आया बिग अपडेट

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:58 AM (IST)

    Mohanlal मलायलम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं। हाल ही में उन्हें दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड के लिए विनर चुना गया है। अब उन्होंने अपनी मोस्ट अवेटेड मूवी दृश्यम 3 (Drishyam 3) के लिए शूटिंग शुरू कर दी है। इसका एलान उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया है। आइए एक नजर उस पोस्ट पर डालते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    मोहनलाल ने शुरू की फिल्म की शूटिंग (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मलायलम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल (Mohanlal) की फिल्मों को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आता है। हाल में दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड विनर बनने वाले मोहनलाल की अगली फिल्म दृश्यम फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है, जिसमें वह जॉर्ज कुट्टी के अहम किरदार के लिए जाने जाते हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब उन्होंने दृश्यम 3 (Drishyam 3) के लिए कमर कस ली है और सोशल मीडिया पर इसकी शूटिंग शुरू होने का एलान कर दिया है। इस मामले को लेकर अभिनेता ने एक खास पोस्ट शेयर किया है। आइए एक नजर उनके लेटेस्ट पोस्ट पर डालते हैं। 

    शुरू हुई दृश्मय 3 की शूटिंग

    दादासाहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित मलयालम फिल्मों के अभिनेता मोहनलाल मोहनलाल ने अपनी सबसे प्रसिद्ध फ्रेंचाइज फिल्म दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। सोमवार को उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी सेट से पूजापाठ की तस्वीर साझा करके दी। वह एक बार फिर अपने चर्चित किरदार जार्ज कुट्टी के रोल में लौट रहे हैं।

    फोटो क्रेडिट- एक्स

    यह भी पढ़ें- Mohanlal को मिला दादासाहेब फाल्के पुरस्कार, पीएम मोदी ने दी बधाई, बोले- 'प्रतिभा के प्रतीक'

    तस्वीरों में मोहनलाल फिल्म की क्लैपबोर्ड पकड़े नजर आ रहे हैं और दीया जलाते हुए टीम के साथ पूजा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, ‘एक बार फिर जार्ज कुट्टी की दुनिया में वापसी। आज दृश्यम 3 की शुरुआत पूजा के साथ हुई।’ साल 2013 में दृश्यम रिलीज हुई थी। यह फिल्म इतनी पसंद की गई कि उसके बाद इसे कई भाषाओं में बनाया गया।

    हिंदी में दृश्यम नाम से ही बनी इस फिल्म में अजय देवगन ने मोहनलाल के पात्र की भूमिका निभाई है। हिंदी में भी इसे फ्रेंचाइज के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। अब यह फ्रेंचाइज कोरियाई भाषा में भी बनने जा रही है, जिसका निर्देशन कोरियन फिल्ममेकर डिओक नोह करेंगी। वह इससे पहले रोमांटिक कामेडी फिल्म वेरी आर्डिनरी कपल के लिए खासी सराहना बटोर चुकी हैं।

    मोहनलाल को मिलेगा दादासाहेब फाल्के पुरस्कार

    23 सितंबर मंगलवार को राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 71वें संस्करण के लिए अवॉर्ड्स वितरण किए जाएंगे। इसी दौरान मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए उनकी इनामी धनराशि करीब 10 लाख रहेगी। एक अभिनेता के तौर पर इस खास सम्मान को पाना उनके लिए बड़ी बात है। 

    यह भी पढ़ें- Mohanlal: एक साल में दीं 25 ब्लॉकबस्टर, 5 बार मिला नेशनल अवॉर्ड, सिनेमा के असली शहंशाह मोहनलाल