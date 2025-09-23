Drishyam 3: सस्पेंस का ट्रिपल डोज देने की तैयारी में लगे Mohanlal, 'दृश्यम 3' को लेकर आया बिग अपडेट

Mohanlal मलायलम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं। हाल ही में उन्हें दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड के लिए विनर चुना गया है। अब उन्होंने अपनी मोस्ट अवेटेड मूवी दृश्यम 3 (Drishyam 3) के लिए शूटिंग शुरू कर दी है। इसका एलान उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया है। आइए एक नजर उस पोस्ट पर डालते हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मलायलम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल (Mohanlal) की फिल्मों को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आता है। हाल में दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड विनर बनने वाले मोहनलाल की अगली फिल्म दृश्यम फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है, जिसमें वह जॉर्ज कुट्टी के अहम किरदार के लिए जाने जाते हैं।

अब उन्होंने दृश्यम 3 (Drishyam 3) के लिए कमर कस ली है और सोशल मीडिया पर इसकी शूटिंग शुरू होने का एलान कर दिया है। इस मामले को लेकर अभिनेता ने एक खास पोस्ट शेयर किया है। आइए एक नजर उनके लेटेस्ट पोस्ट पर डालते हैं।

शुरू हुई दृश्मय 3 की शूटिंग दादासाहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित मलयालम फिल्मों के अभिनेता मोहनलाल मोहनलाल ने अपनी सबसे प्रसिद्ध फ्रेंचाइज फिल्म दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। सोमवार को उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी सेट से पूजापाठ की तस्वीर साझा करके दी। वह एक बार फिर अपने चर्चित किरदार जार्ज कुट्टी के रोल में लौट रहे हैं।

Bringing Georgekutty’s world alive once again… Today marks the beginning of Drishyam 3 with the Pooja.#Drishyam3 #JeethuJoseph #AashirvadCinemas #Drishyam pic.twitter.com/olQYQZR1WF — Mohanlal (@Mohanlal) September 22, 2025 हिंदी में दृश्यम नाम से ही बनी इस फिल्म में अजय देवगन ने मोहनलाल के पात्र की भूमिका निभाई है। हिंदी में भी इसे फ्रेंचाइज के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। अब यह फ्रेंचाइज कोरियाई भाषा में भी बनने जा रही है, जिसका निर्देशन कोरियन फिल्ममेकर डिओक नोह करेंगी। वह इससे पहले रोमांटिक कामेडी फिल्म वेरी आर्डिनरी कपल के लिए खासी सराहना बटोर चुकी हैं।