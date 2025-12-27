Dhurandhar की सफलता के बाद कोर्ट के चक्कर काटेंगे अक्षय खन्ना, Drishyam 3 के मेकर्स ने उठा लिया है बड़ा कदम?
एक तरफ जहां अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) धुरंधर की सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें 'दृश्यम-3' छोड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर (Dhurandhar) की सफलता के बाद अक्षय खन्ना लगातार विवादों में फंसते ही चले जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही ये खबर सामने आई थी कि आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' के लिए उन्हें जिस तरह से प्यार मिला है, उसके बाद उन्होंने अजय देवगन की बड़ी फिल्म 'दृश्यम' से किनारा कर लिया है।
शूटिंग शुरू होने से महज कुछ दिन पहले ही उन्होंने सस्पेंस थ्रिलर फिल्म छोड़ी है, जिससे फिल्म के मेकर्स काफी नाराज हैं। दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर्स ने अक्षय खन्ना के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कहते हुए उन्हें टॉक्सिक बताया है। कैसे शुरू हुई 'दृश्यम-3' के मेकर्स और धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना के बीच ये लड़ाई, इसकी पूरी इनसाइड डिटेल्स निर्माता ने शेयर की।
शूट से 10 दिन पहले अक्षय खन्ना ने छोड़ी फिल्म
बॉलीवुड हंगामा से बातचीत करते हुए, फिल्म के निर्माता कुमार मंगत पाठक ने अक्षय कुमार पर अनप्रोफेशनल होने का आरोप लगाया है और ये भी साफ कर दिया है कि वह अक्षय खन्ना के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। उन्होंने बताया कि अक्षय 'दृश्यम-3' करने के लिए मान गए थे, लेकिन शूटिंग से 10 दिन पहले ही उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया।
इस खास बातचीत में कुमार मंगत पाठक ने आगे कहा, "हमने अक्षय खन्ना के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया था। उनसे बातचीत के बाद उनकी फीस भी लॉक हो गई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि वह फिल्म में विग पहनेंगे, लेकिन डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने उन्हें समझाया कि इससे कंटीन्यूटी में इशू आएगा, ये प्रैक्टिकली तौर पर सही नहीं है। अक्षय भी ये समझ गए थे और उन्होंने अपनी इस डिमांड को वापस ले लिया था। हालांकि, उनके चमचों ने उन्हें सलाह दी कि अगर वह विग पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे"।
एक समय पर अक्षय के पास नहीं था काम
अक्षय खन्ना को धुरंधर की सफलता पर इतराने वाला कहकर प्रोड्यूसर ने कहा, "अभिषेक उससे बात करने के लिए तैयार था, लेकिन बाद में उन्होंने हमें मना कर दिया कि वह ये फिल्म नहीं करना चाहते। हमने एग्रीमेंट भी साइन करके उन्हें एडवांस दिया था। एक समय था जब अक्षय खन्ना के पास कुछ भी नहीं था और मैंने ही उनके साथ सेक्शन 375 बनाई थी। मुझे उस वक्त बहुत लोगों ने उनके अनप्रोफेशनल बर्ताव के बारे में बताया था और कहा था कि उनकी एनर्जी सेट पर टॉक्सिक है"।
मैंने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है-कुमार मंगत पाठक
कुमार मंगत पाठक ने आगे बात करते हुए कहा, "मुझे उनके बर्ताव के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ा है। मैं लीगल एक्शन लूंगा और मैंने उन्हें नोटिस भी भेज दिया है, जिसका अभी तक जवाब नहीं मिला है"।
निर्माता ने 'दृश्यम-3' में अक्षय खन्ना के रिप्लेसमेंट और जयदीप अहलावत की एंट्री को भी कन्फर्म किया और कहा, "दृश्यम एक बड़ा ब्रांड है, कोई फर्क नहीं पड़ता वह फिल्म में हो या न हों। भगवान की दुआ से हमें उनसे बैटर एक्टर मिल गया है"।
