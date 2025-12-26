Language
    'आपको जलन नहीं होती...' शा रुख-सलमान से तुलना पर Akshaye Khanna ने दिया था मजेदार जवाब, अब वायरल हुआ वीडियो

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:44 PM (IST)

    अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने हाल ही में 'छावा' और 'धुरंधर' जैसी फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाओं से बड़ी सफलता हासिल की है, जिससे उनकी लोक ...और पढ़ें

    शाह रुख -सलमान से हुई अक्षय खन्ना की तुलना (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) के लिए साल 2025 करियर के लिहाज से काफी अच्छा रहा। साल की शुरुआत में सिनेमाघरों में उनकी फिल्म छावा आई जिसमें औरंगजेब का किरदार निभाकर वो छा गए। इसके बाद साल के अंत में रिलीज हुई धुरंधर ने तो कमाल ही कर दिया। इन दोनों ही फिल्मों में उन्होंने निगेटिव रोल निभाया है।

    इन हीरोज के सक्सेस से की तुलना

    'धुरंधर' के बाद से उनकी लोकप्रियता में बड़ा उछाल आया है। आज भले ही अक्षय खन्ना रहमान डकैत बनकर स्क्रीन पर जादू बिखेर रहे हैं लेकिन 90s के दशक में एक सिंपल, स्वीट ब्वॉय बनकर उन्होंने कई लड़कियों के दिलों को छुआ। वहीं सोशल मीडिया पर उनके कई पुरान इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं जिसमें उनकी यही इमेज दिखाई दे रही है। अक्षय खन्ना को इंडस्ट्री में आए 28 साल हो चुके हैं। अब उनका एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उनसे पूछा गया था कि उनकी सोलो हीरो वाली फिल्में अभिषेक बच्चन और ऋतिक रोशन जैसे उसी जेनरेशन के एक्टर्स की तरह क्यों नहीं सक्सेस हो रही। अक्षय खन्ना ने इसका बड़ा ही मजेदार जवाब दिया था।

    साल 2007 में लिया गया था इंटरव्यू

    इस पर बड़ी ही शांति से जवाब देते हुए अक्षय ने कहा, “सोलो हीरो के रूप में मुझे काफी सफलता मिली है, कुछ हद तक सफलता देखी है, लेकिन उतनी नहीं। लेकिन आप जो कह रहे हैं... आप यह कहना चाह रहे हैं कि जब तक मैं आमिर खान, शाह रुख खान या सलमान खान जितना सफल नहीं हो जाता, तब तक आप मुझे सफल नहीं मानेंगे। यह थोड़ा अजीब है,” दरअसल ये साल 2007 का एक इंटरव्यू है जिसे प्रभु चावला ने लिया था। यह इंटरव्यू उनकी फिल्म 'गांधी, माय फादर' की रिलीज से कुछ समय पहले लिया गया था।

    अक्षय खन्ना ने दिया था मजेदार जवाब

    उन्होंने आगे कहा कि यह ठीक उसी तरह है जैसे आप किसी बिजनेसमैन की तुलना जेआरडी टाटा या धीरूभाई अंबानी से करते हैं और यह कहते हैं कि जब तक आप उनके जितने सफल नहीं हो जाते, तब तक हम आपको सफल नहीं मानेंगे। "आप कह रहे हैं कि मैं सफल नहीं हूं," इसके बाद इंटरव्यूअर उनकी तुलना अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन से करने लगा और कहा कि सोलो हीरो के तौर पर ये सभी सक्सेसफुल हैं पर आप नहीं।

    इस पर अक्षय ने इस बहस में कुछ हद तक हार स्वीकार करने का नाटक किया और खुद कहा, "सब लोग आगे हैं, और मैं इस दौड़ में सबसे पीछे हूं।" इसके बाद इंटरव्यू ले रहे सीनियर पत्रकार ने फिर पूछा, 'क्या आपको इस बात से जलन महसूस नहीं होता कि ये लोग सोलो फिल्में कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं?'

