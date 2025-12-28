Drishyam 3 विवाद के बीच इस को-स्टार ने ली Akshaye Khanna की साइड! बोले- 'वह अपनी शर्तों पर...'

Language
    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:38 AM (IST)

    बॉलीवुड एक्टर ने अक्षय खन्ना की ली साइड। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 (Drishyam 3) से अक्षय खन्ना आउट हो गए हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर ने अभिनेता की डिमांड्स का खुलासा किया और उन्हें टॉक्सिक व अनप्रोफेशनल बताया था। यही नहीं, मेकर्स ने अक्षय को लीगल नोटिस भी भेजा है।

    दरअसल, धुरंधर की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 के लिए अपनी फीस में बढ़ोतरी की। साथ ही, उन्होंने डिमांड किया कि वह फिल्म के लिए विग लगाना चाहते हैं, जबकि दृश्यम 2 में उन्होंने विग नहीं लगाई थी। इस वजह से उन्होंने ऐन मौके पर फिल्म से किनारा कर लिया। अब एक बॉलीवुड एक्टर ने उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं।

    अक्षय खन्ना को लेकर क्या बोले अरशद वारसी?

    यह अभिनेता कोई और नहीं बल्कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड के गफूर यानी अरशद वारसी (Arshad Warsi) हैं। अरशद ने अक्षय के साथ हलचल और शॉर्टकट जैसी फिल्मों में काम किया है। दृश्यम 3 विवाद के बीच एक्टर ने हालिया इंटरव्यू में अक्षय को ब्रिलियंट बताया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, एक इंटरव्यू में अरशद वारसी ने कहा- 

    अक्षय बहुत सीरियस इंसान हैं। वह पहले से ही एक शानदार एक्टर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी दुनिया में रहना पसंद है। उन्हें किसी की परवाह नहीं है। वह अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं और इस बात से परेशान नहीं होते कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। उनके पास पहले दिन से ही कोई पीआर या कोई और नहीं है और वह पूरी जिंदगी ऐसे ही रहे हैं।

    अक्षय खन्ना की लेटेस्ट मूवी

    अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी हालिया फिल्म धुरंधर को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में उन्होंने रहमान डकैत की भूमिका निभाई जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म सफलता का परचम लहरा रही है। मात्र तीन हफ्ते में फिल्म 1000 करोड़ के पार पहुंच गई है।

