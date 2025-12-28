Drishyam 3 विवाद के बीच इस को-स्टार ने ली Akshaye Khanna की साइड! बोले- 'वह अपनी शर्तों पर...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 (Drishyam 3) से अक्षय खन्ना आउट हो गए हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर ने अभिनेता की डिमांड्स का खुलासा किया और उन्हें टॉक्सिक व अनप्रोफेशनल बताया था। यही नहीं, मेकर्स ने अक्षय को लीगल नोटिस भी भेजा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, धुरंधर की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 के लिए अपनी फीस में बढ़ोतरी की। साथ ही, उन्होंने डिमांड किया कि वह फिल्म के लिए विग लगाना चाहते हैं, जबकि दृश्यम 2 में उन्होंने विग नहीं लगाई थी। इस वजह से उन्होंने ऐन मौके पर फिल्म से किनारा कर लिया। अब एक बॉलीवुड एक्टर ने उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं।

अक्षय खन्ना को लेकर क्या बोले अरशद वारसी? यह अभिनेता कोई और नहीं बल्कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड के गफूर यानी अरशद वारसी (Arshad Warsi) हैं। अरशद ने अक्षय के साथ हलचल और शॉर्टकट जैसी फिल्मों में काम किया है। दृश्यम 3 विवाद के बीच एक्टर ने हालिया इंटरव्यू में अक्षय को ब्रिलियंट बताया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, एक इंटरव्यू में अरशद वारसी ने कहा-