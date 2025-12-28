Drishyam 3 से पहले Akshaye Khanna ने मोड़ा इन बड़ी फिल्मों से मुंह, रिजेक्ट करते ही बन गईं ब्लॉकबस्टर!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय खन्ना (Akhaye Khanna) एक तरफ धुरंधर में रहमान डकैत की भूमिका निभाकर तारीफें बटोर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर दृश्यम 3 के लिए विवादों में आ गए हैं। अभिनेता ने ऐन मौके पर फिल्म से किनारा कर लिया है।

अजय देवगन स्टारर दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना की अहम भूमिका थी और फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी में भी वह नजर आने वाले थे। मगर धुरंधर की सफलता के बाद अक्षय ने मेकर्स के सामने दो कंडीशन रखे- 21 करोड़ फीस और विग लगाने की डिमांड। इस वजह से फिल्मी गलियारों में विवादों का बाजार गर्म हो गया है।

यह पहली बार नहीं है, जब अक्षय खन्ना ने किसी फिल्म को ठुकराया हो। इससे पहले भी वह कई बड़ी फिल्मों को रिजेक्ट कर चुके हैं। यहां देखिए लिस्ट... तारे जमीन पर (Taare Zameen Par) कम लोग जानते हैं कि आमिर खान से पहले अक्षय खन्ना को तारे जमीन पर ऑफर हुई थी। वह फिल्म में टीचर की भूमिका निभाने वाले थे। हालांकि, अक्षय ने फिल्म ठुकरा दी और यह आमिर के पास पहुंची। आमिर ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया था। यह हिट हुई थी।

कांटे (Kaante) साल 2002 में आई एक्शन थ्रिलर कांटे भी अक्षय खन्ना को ऑफर हुई थी। फिल्म में वह मकबूल हैदर बनने वाले थे, लेकिन एक्टर ने फिल्म रिजेक्ट कर दी और बाद में यह रोल लकी अली को मिला था।