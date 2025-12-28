Drishyam 3 से पहले Akshaye Khanna ने मोड़ा इन बड़ी फिल्मों से मुंह, रिजेक्ट करते ही बन गईं ब्लॉकबस्टर!
Dhurandhar के 'रहमान डकैत' अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) इन दिनों दृश्यम 3 (Drishyam 3) को ठुकराने के लिए सुर्खियों में हैं। हालांकि, यह कोई पहली फिल्म ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय खन्ना (Akhaye Khanna) एक तरफ धुरंधर में रहमान डकैत की भूमिका निभाकर तारीफें बटोर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर दृश्यम 3 के लिए विवादों में आ गए हैं। अभिनेता ने ऐन मौके पर फिल्म से किनारा कर लिया है।
अजय देवगन स्टारर दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना की अहम भूमिका थी और फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी में भी वह नजर आने वाले थे। मगर धुरंधर की सफलता के बाद अक्षय ने मेकर्स के सामने दो कंडीशन रखे- 21 करोड़ फीस और विग लगाने की डिमांड। इस वजह से फिल्मी गलियारों में विवादों का बाजार गर्म हो गया है।
यह पहली बार नहीं है, जब अक्षय खन्ना ने किसी फिल्म को ठुकराया हो। इससे पहले भी वह कई बड़ी फिल्मों को रिजेक्ट कर चुके हैं। यहां देखिए लिस्ट...
तारे जमीन पर (Taare Zameen Par)
कम लोग जानते हैं कि आमिर खान से पहले अक्षय खन्ना को तारे जमीन पर ऑफर हुई थी। वह फिल्म में टीचर की भूमिका निभाने वाले थे। हालांकि, अक्षय ने फिल्म ठुकरा दी और यह आमिर के पास पहुंची। आमिर ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया था। यह हिट हुई थी।
परिणीता (Parineeta)
विद्या बालन, सैफ अली खान और संजय दत्त स्टारर परिणीता बॉलीवुड की क्लासिक मूवीज में गिनी जाती है। प्रदीप सरकार निर्देशित फिल्म में पहले सैफ का किरदार अक्षय खन्ना को मिला था, लेकिन अभिनेता ने फिल्म को ठुकरा दिया था।
कांटे (Kaante)
साल 2002 में आई एक्शन थ्रिलर कांटे भी अक्षय खन्ना को ऑफर हुई थी। फिल्म में वह मकबूल हैदर बनने वाले थे, लेकिन एक्टर ने फिल्म रिजेक्ट कर दी और बाद में यह रोल लकी अली को मिला था।
खाकी (Khakee)
2004 में आई खाकी फिल्म को भी अक्षय खन्ना ने ठुकरा दिया था। राजकुमार संतोषी निर्देशित फिल्म में वह सब-इंस्पेक्टर अश्विन की भूमिका निभाने वाले थे जो बाद में तुषार कपूर को ऑफर हुआ। फिल्म में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और अक्षय कुमार लीड रोल में थे।
कुर्बान (Kurbaan)
हलचल के बाद अक्षय खन्ना एक और फिल्म में करीना कपूर के साथ काम करने वाले थे और यह मूवी कुर्बान थी। सैफ अली खान स्टारर मूवी में अक्षय को विवेक ओबरॉय वाला रोल मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था।
