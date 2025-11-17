'मेरा रोल काट दिया,' Akshay Kumar पर जॉली एलएलबी 3 एक्टर का दावा, OTT रिलीज में खुली पोल?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के बाद अब फिल्म जॉली एलएलबी 3 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। अक्षय कुमार, अरशद वारसी और गजराज राव जैसे कलाकारों ने इस मूवी में अहम भूमिकाओं को अदा किया। अपनी शानदार कहानी और स्टार कास्ट की दमदार एक्टिंग के दम पर कमर्शियल तौर पर जॉली एलएलबी 3 सफल साबित हुई।

ओटीटी रिलीज के बाद जॉली एलएलबी 3 के एक साइड रोल एक्टर ने ये दावा किया है कि थिएटर्स रिलीज के दौरान अक्षय कुमार ने उसका रोल काट दिया था। इसको लेकर उस अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं-

इस एक्टर का काटा गया रोल दरअसल जॉली एलएलबी 3 ओटीटी रिलीज के बाद अभिनेता आयुष, जोकि एक होस्ट भी हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह बता रहे हैं कि जॉली एलएलबी 3 में उनका 3 सेकेंड के आस-पास का रोल था, जो अब ओटीटी रिलीज के आधार पर मूवी में दिखाई दे रहा है, लेकिन सिनेमाघरों में इस सीन को नहीं दिखाया गया था।