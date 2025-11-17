Language
    'मेरा रोल काट दिया,' Akshay Kumar पर जॉली एलएलबी 3 एक्टर का दावा, OTT रिलीज में खुली पोल?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 09:55 AM (IST)

    अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 को हाल में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। इस मूवी के साइड रोल एक्टर ने इस बात का खुलासा किया है कि थिएटर्स रिलीज के दौरान उसका रोल अक्षय ने काट दिया था। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं- 

    अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 3

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के बाद अब फिल्म जॉली एलएलबी 3 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। अक्षय कुमार, अरशद वारसी और गजराज राव जैसे कलाकारों ने इस मूवी में अहम भूमिकाओं को अदा किया। अपनी शानदार कहानी और स्टार कास्ट की दमदार एक्टिंग के दम पर कमर्शियल तौर पर जॉली एलएलबी 3 सफल साबित हुई। 

    ओटीटी रिलीज के बाद जॉली एलएलबी 3 के एक साइड रोल एक्टर ने ये दावा किया है कि थिएटर्स रिलीज के दौरान अक्षय कुमार ने उसका रोल काट दिया था। इसको लेकर उस अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं- 

    इस एक्टर का काटा गया रोल

    दरअसल जॉली एलएलबी 3 ओटीटी रिलीज के बाद अभिनेता आयुष, जोकि एक होस्ट भी हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह बता रहे हैं कि जॉली एलएलबी 3 में उनका 3 सेकेंड के आस-पास का रोल था, जो अब ओटीटी रिलीज के आधार पर मूवी में दिखाई दे रहा है, लेकिन सिनेमाघरों में इस सीन को नहीं दिखाया गया था। 

    आयुष आगे ये भी हैं- मैंने सुना था कि अक्षय पाजी रोल काट देते हैं, आज देख भी लिया। माना कि मैं सुंदर दिखता हूं पाजी, मेरा रोल क्यों काटा। खैर ये सब छोड़िए ओटीटी पर जाइए और जॉली एलएलबी 3 को वॉच करें, मेरा 3 सेकेंड से कम का रोल भी मिस न करें। 

     
     
     
    आयुष के इस दावे के बाद मनोरंजन जगत में हलचल पैदा हो गई है और हर तरफ अक्षय कुमार की चर्चा हो रही है। हालांकि, पूरे वीडियो में आयुष ने मस्ती मजाक में अपनी बात रखी, उन्होंने किसी भी तरह का कोई आरोप सुपरस्टार पर नहीं लगाया है। 

    ओटीटी पर कहां देखें जॉली एलएलबी 3

    गौर किया जाए जॉली एलएलबी 3 की ओटीटी रिलीज की तरफ तो बीते 14 नवंबर को इस कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म को मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। अगर आपने अभी तक जॉली एलएलबी 3 को नहीं देखा है तो अब घर बैठे इस मूवी का आनंद ले सकते हैं। 

