गुड्डी मारुति ने Akshay Kumar को समझाई एक Kiss की कीमत, खिलाड़ी की हो गई थी बोलती बंद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गुड्डी मारुति हिंदी सिनेमा की वह अदाकारा हैं, जो रोते हुए चेहरों पर भी मुस्कान ले आई हैं। वह भले ही पर्दे पर हीरो के अपोजिट कास्ट नहीं हुईं, लेकिन उन्होंने अपनी कॉमेडी टाइमिंग से फैंस के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ी है।

गुड्डी मारुति का 90 के दशक में सिक्का बोलता था। राजेश खन्ना से लेकर मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र और अक्षय कुमार, एक्ट्रेस ने अधिकतर सुपरस्टार्स के साथ काम किया। अब वह फिल्मी पर्दे पर कम ही नजर आती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर पुरानी फोटोज शेयर करती रहती हैं। हाल ही में वह अक्षय कुमार को एक किस की कीमत समझाते हुए दिखाई दीं।

अक्षय कुमार को जबरन किस करना चाहती थीं एक्ट्रेस गुड्डी मारुति ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर थ्रो-बैक फोटोज शेयर की है। पहली फोटो में वह अक्षय कुमार को किस करने की कोशिश करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी फोटो में अक्षय कुमार को वह एकटक निहार रही हैं और अक्षय सामने हैरानी से देख रहे हैं। इन दोनों फोटोज को शेयर करते हुए गुड्डी मारुति ने कैप्शन में लिखा, "एक किस की कीमत तुम क्या जानो अक्षय बाबू"।