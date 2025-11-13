Language
    गुड्डी मारुति ने Akshay Kumar को समझाई एक Kiss की कीमत, खिलाड़ी की हो गई थी बोलती बंद

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:16 PM (IST)

    हिंदी सिनेमा में कम ही महिला कॉमेडियन हैं, जिन्होंने लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी है। इन्हीं में से एक नाम एक्ट्रेस गुड्डी मारुति हैं, जिन्होंने पर्दे पर अक्षय से लेकर अजय देवगन कई सितारों के साथ काम किया। हाल ही में उन्होंने एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है, जिसमें वह अक्षय को एक Kiss की कीमत बताती हुई नजर आईं। 

    Hero Image

    अक्षय को गुड्डी ने समझाई किस की असली कीमत/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गुड्डी मारुति हिंदी सिनेमा की वह अदाकारा हैं, जो रोते हुए चेहरों पर भी मुस्कान ले आई हैं। वह भले ही पर्दे पर हीरो के अपोजिट कास्ट नहीं हुईं, लेकिन उन्होंने अपनी कॉमेडी टाइमिंग से फैंस के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ी है।

    गुड्डी मारुति का 90 के दशक में सिक्का बोलता था। राजेश खन्ना से लेकर मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र और अक्षय कुमार, एक्ट्रेस ने अधिकतर सुपरस्टार्स के साथ काम किया। अब वह फिल्मी पर्दे पर कम ही नजर आती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर पुरानी फोटोज शेयर करती रहती हैं। हाल ही में वह अक्षय कुमार को एक किस की कीमत समझाते हुए दिखाई दीं।

    अक्षय कुमार को जबरन किस करना चाहती थीं एक्ट्रेस

    गुड्डी मारुति ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर थ्रो-बैक फोटोज शेयर की है। पहली फोटो में वह अक्षय कुमार को किस करने की कोशिश करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी फोटो में अक्षय कुमार को वह एकटक निहार रही हैं और अक्षय सामने हैरानी से देख रहे हैं। इन दोनों फोटोज को शेयर करते हुए गुड्डी मारुति ने कैप्शन में लिखा, "एक किस की कीमत तुम क्या जानो अक्षय बाबू"।

    गुड्डी मारुति का ये कैप्शन और अक्की के साथ एक्ट्रेस की ये मजेदार फोटो देखकर फैंस के चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कान लौट आई है। एक यूजर ने लिखा, "आप के बिना मूवी अधूरी है"। दूसरे यूजर ने लिखा, "खिलाड़ी..मैम क्या दिन थे वो..ओल्ड इज गोल्ड"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "आप आज भी बहुत फनी हो"। आपको बता दें कि ये तस्वीर 'खिलाड़ी' का एक सीन है, जो 1992 में रिलीज हुई थी।

     
     
     
    'सौ दिन सास के' फिल्म से किया था करियर स्टार्ट

    गुड्डी मारुति के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने साल 1980 में फिल्म 'सौ दिन सास के' से बॉलीवुड में अपनी जर्नी शुरू की थी। इसके बाद वह मराठी फिल्म 'गुपचुप-गुपचुप' में नजर आईं।

    इस मूवी के बाद उन्होंने 1985 में फिल्म बेवफाई, मां कसम, आग और शोला, नगीना, हुकूमत, कसम, जैसी करनी वैसी भरनी, फरिश्ते, खिलाड़ी और बलवान जैसी मूवीज में काम किया। 

