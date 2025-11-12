कहां गई सिनेमा की 'गुड्डी'? पर्दे पर फैंस को हंसाने वाली आज है गुमनाम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में कॉमेडियन कलाकारों का रुतबा हमेशा से काफी ज्यादा रहा है। खासतौर पर वह कलाकार जो 90s के दशक में फैंस को गुदगुदाने का काम करते थे। उन्हीं में से एक लेडी एक्ट्रेस गुड्डी मारुती (Guddi Maruti) भी रहीं, जिन्हें सिनेमा की गुड्डी भी कहा जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक वक्त पर वह बड़े पर्दे की मशहूर अदाकारा हुआ करती थीं। लेकिन आज क समय में वह कहां गुमनाम हैं और क्या कर रही हैं। इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ऐसे में हम आपको अभिनेत्री मारुती गुड्डी के बारे में डिटेल्स में बताने जा रहे हैं।

अब कहां हैं एक्ट्रेस गुड्डी मारुती? 64 वर्षीय गुड्डी मारुती का जन्म बांद्रा, मुंबई में हुआ। उनका रियल नेम ताहिरा परब है और सिनेमा जगत की दुनिया में गुड्डी मारुती के नाम से जाना जाता है। 90s के दौर में उन्होंने कई सुपरहिट मूवी में साइड रोल में कॉमेडियन की भूमिका निभाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इस दौरान उन्होंने गोविंदा, जूही चावला और दिव्या भारती जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की।