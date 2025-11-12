कहां गई सिनेमा की 'गुड्डी'? पर्दे पर फैंस को हंसाने वाली आज है गुमनाम
90s के कई कलाकार ऐसे रहे, जिन्होंने एक समय पर फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस से बड़ी पहचान बनाई। इस मामले में सिनेमा की चुलबुली गुड्डी का नाम भी शामिल होता है, जो आज गुमनाम हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं-
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में कॉमेडियन कलाकारों का रुतबा हमेशा से काफी ज्यादा रहा है। खासतौर पर वह कलाकार जो 90s के दशक में फैंस को गुदगुदाने का काम करते थे। उन्हीं में से एक लेडी एक्ट्रेस गुड्डी मारुती (Guddi Maruti) भी रहीं, जिन्हें सिनेमा की गुड्डी भी कहा जाता है।
एक वक्त पर वह बड़े पर्दे की मशहूर अदाकारा हुआ करती थीं। लेकिन आज क समय में वह कहां गुमनाम हैं और क्या कर रही हैं। इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ऐसे में हम आपको अभिनेत्री मारुती गुड्डी के बारे में डिटेल्स में बताने जा रहे हैं।
अब कहां हैं एक्ट्रेस गुड्डी मारुती?
64 वर्षीय गुड्डी मारुती का जन्म बांद्रा, मुंबई में हुआ। उनका रियल नेम ताहिरा परब है और सिनेमा जगत की दुनिया में गुड्डी मारुती के नाम से जाना जाता है। 90s के दौर में उन्होंने कई सुपरहिट मूवी में साइड रोल में कॉमेडियन की भूमिका निभाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इस दौरान उन्होंने गोविंदा, जूही चावला और दिव्या भारती जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की।
गौर किया जाए गुड्डी मारूती के मौजूदा हालातों के बारे में तो वह फिलहाल मुंबई में रहती हैं और एक्टिंग लाइन में एक्टिव हैं। अब गुड्डी बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर बतौर एक्ट्रेस काम कर रही हैं। इसके अलावा वह अनुपम खेर की ओटीटी फिल्म विजय 69 में भी नजर आईं।
एक्टिव टीवी करियर के आधार पर गुड्डी मारूती फिलहाल स्टार प्लस के डेली सोप उड़ने की आशा में नजर आ रही हैं और कलर्स टीवी चैनल के ज्यादा मत उड़ धारावाहिक में भी उनकी झलक देखने को मिली है।
बता दें कि उड़ने की आशा शो में गुड्डी मारुती मंदिरा का किरदार निभा रही हैं। इतना ही नहीं वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने लेटेस्ट फोटोज-वीडियो को आए दिन इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करती रहती हैं।
इन मूवीज के लिए मशहूर हैं गुड्डी मारुती
साल 1980 में आई फिल्म सौ दिन सास के से गुड्डी मारुती ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया था। इस दौरान उन्होंने 50 से अधिक मूवीज में काम किया है। उनकी लोकप्रिय फिल्मों के नाम इस प्रकार हैं-
बेवफाई
नगीना
एलान-ए-जंग
निरसिम्हा
शोला और शबनम
चमत्कार
खिलाड़ी
आंटी नंबर
दिल तेरा आशिक
बीवी नंबर
इस तरह से 4 दशक लंबे एक्टिंग करियर में गुड्डी मारुती ने कई शानदार मूवीज में कॉमेडियन की भूमिका को अदाकर सबका दिल जीता है।
